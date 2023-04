Ime Udoka retrouve un job en NBA, à Houston !

Ime Udoka va pouvoir reprendre sa carrière sur un banc de touche, plusieurs mois après été suspendu puis licencié par les Boston Celtics. ESPN annonce que l’ancien joueur NBA va prendre place sur les banc des Houston Rockets. La franchise texane, en reconstruction, cherchait un nouvel entraîneur depuis le départ de Stephen Silas. Nick Nurse, viré par les Toronto Raptors, était perçu comme le favori pour le poste mais les dirigeants lui ont donc préféré Udoka, qui a lui-même refusé une proposition de la franchise canadienne.

Les motifs exacts qui ont poussé les Boston Celtics à suspendre Ime Udoka avant le début de la saison n’ont toujours pas été révélés. Tout ce que l’on sait, c’est qu’il a eu une relation avec une femme membre du staff alors qu’il était son supérieur hiérarchique. Il aurait aussi eu des mots très « crus » envers cette employée avant d’entretenir cette même relation. Les Rockets ont mené leur propre enquête avant de le nommer à la tête de l’équipe.

Assistant de Gregg Popovich puis de Steve Nash pendant des années, Ime Udoka a mené les Celtics en finales NBA pour sa première et seule saison en tant qu’head coah. Il aura une toute autre mission aux Rockets. Houston va entamer la quatrième année de sa reconstruction et reste sur trois exercices de suite à moins de 23 victoires. Le projet est centré autour des jeunes Jalen Green, Alperen Sengun et Jabari Smith et les Texans sont aussi fortement pressentis pour drafter dans les trois premiers en juin prochain.

