Gregg Popovich espère qu’Ime Udoka retrouvera une équipe

Gregg Popovich, coach légendaire des Spurs et ancien mentor d’Ime Udoka, espère que l’entraîneur « rebondira et trouvera une maison ».

Ime Udoka retrouvera-t-il une place en NBA ? « Il est fini », assurait un agent ayant connaissance du dossier, au moment de l’annonce de sa suspension aux Celtics. Pourtant, le coach semble toujours intéresser plusieurs franchises et bénéficie même du soutien de Gregg Popovich.

Le légendaire tacticien des Spurs a coaché Udoka pendant trois saisons pendant sa carrière de joueur. Ce dernier a également été assistant à San Antonio pendant sept ans. Les deux hommes ont ainsi tissé un lien apparemment à l’épreuve des scandales.

« Ime était, est et sera toujours un grand ami. Vous pouvez imaginer que j’étais profondément déçu et blessé pour lui, pour tout le monde impliqué (dans l’affaire qui lui a valu d’être suspendu à Boston). C’est une situation difficile pour lui. J’espère qu’il rebondira et trouvera une maison », a esquissé le coach des Spurs, ce dimanche, après sa large défaite face aux Celtics.

Les espoirs de Gregg Popovich pourraient se matérialiser dans les prochains mois, car Ime Udoka ne semble pas si « fini » que cela. Il n’était pas loin de devenir le nouveau coach des Nets avant que ceux-ci se replient sur Jacque Vaughn. Les Hawks se seraient également penchés sur la question, mais ont finalement engagé Quin Snyder.

Pour cet été, les Raptors et les Rockets seraient notamment intéressés par l’entraîneur, qui a amené Boston en Finales NBA l’année dernière. Ces nombreuses ouvertures rendent la piste d’un retour de plus en plus plausible.

Ime Udoka, futur coach des Raptors ou des Rockets ?