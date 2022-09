Ime Udoka déjà cramé en NBA ?

Si les détails de cette affaire concernant Ime Udoka ne sont pas connus, il semble de plus en plus évident qu’il ne s’agit pas d’une simple histoire de cul entre un coach et une femme membre de l’organisation des Boston Celtics. C’est certainement plus sombre – et plus grave – que ça. Suspendu un an, l’entraîneur pourrait ne plus jamais reprendre place sur le banc de la franchise. Et peut-être même sur un banc NBA tout court.

« Il est fini », confie un agent qui a pu avoir accès au rapport d’enquête interne menée par la franchise du Massachusetts. Ethan Strauss, ancien insider ESPN qui relaie l’information, assure que plusieurs de ses sources lui ont dressé le même constat.

L’ironie, c’est qu’Adrian Wojnarowski, le journaliste dont la parole fait (trop) souvent office de version officielle, répète qu’Ime Udoka risque bien de quitter Boston mais pour rebondir ailleurs ensuite. Ce même Wojnarowski réfutait au début les hypothèses de « propos graves et déplacés du coach » avancées par son ancien poulain Shams Charania. Alors pourquoi ce contraste dans le discours ?

Strauss rappelle que l’insider et l’entraîneur de Boston ont un point commun : ils sont tous les deux représentés par l’agence CAA. Un certain conflit d’intérêt qui pourrait expliquer la manière dont ESPN traite le sujet. Dans tous les cas, mieux vaut rester prudent avant de condamner ou défendre. Notons tout de même que Matt Barnes, qui avait allumé les Celtics, a fait marche arrière depuis qu’il a eu accès aux détails de l’histoire, qu’il juge lui aussi très grave.

Ime Udoka suspendu et peut-être viré, mais que s’est-il passé ?