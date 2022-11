Pas d’Ime Udoka à Brooklyn, Jacque Vaughn promu sur le banc des Nets

Ime Udoka ne viendra pas aux Brooklyn Nets. Et à ce stade, il n’est toujours pas garanti que le coach suspendu pour un an pour les Boston Celtics – où il ne devrait pas revenir – retrouve un jour un poste en NBA. Il avait pourtant été annoncé sur le banc de la franchise new-yorkaise après le licenciement de Steve Nash. Mais c’est après une enquête un peu plus approfondie des dirigeants sur l’affaire (toujours aussi floue) à laquelle est liée l’entraîneur que les dirigeants ont préféré confirmer Jacque Vaughn dans ses fonctions.

L’assistant assurait l’intérim et il est désormais promu pour cette saison tout en étant sous contrat pour la suivante. Ses joueurs ont célébré cette nomination avec une belle victoire contre les New York Knicks (112-85) sous l’impulsion d’un triple-double de Kevin Durant (29-12-12).

“Head Coach, first win. Congratulations!” 👏 The @BrooklynNets celebrate Jacque Vaughn’s first win as Head Coach.pic.twitter.com/bgVeNRV1w4 — NBA (@NBA) November 10, 2022

Plusieurs « voix fortes » avaient vivement déconseillé à Joe Tsai, le propriétaire des Nets, de recruter Udoka. Vaughn a déjà le mérite de rallier les joueurs à sa cause. Son message passe, ce qui le différencie déjà de Nash. Brooklyn a d’ailleurs gagné 3 des 5 matches disputés depuis son arrivée sur le banc.

Des pressions mises sur les Nets pour ne pas prendre Ime Udoka ?