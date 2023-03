Ime Udoka, futur coach des Raptors ou des Rockets ?

Toronto et Houston, qui pourraient changer de coach cet été, seraient intéressées par Ime Udoka, ancien entraîneur des Celtics.

Suspendu par les Celtics pour avoir enfreint la politique de l’équipe dans une affaire toujours très trouble, puis définitivement licencié, Ime Udoka figurera parmi les principaux agents libres de l’été. La cote du coach est encore incertaine, compte tenu du contexte délicat, mais il semble tout de même avoir son lot de prétendants. À la surprise générale, les Raptors et les Rockets feraient partie des franchises intéressées.

Plus tôt cette année, Shams Charania de The Athletic avait expliqué que l’avenir de Nick Nurse à Toronto serait étudié pendant l’intersaison. Dans la dernière année de son contrat, l’entraîneur champion en 2019 ne paraît plus aussi intouchable qu’auparavant. Il y aurait même une note de frustration avec son coaching dans la saison mitigée de l’équipe.

Dans l’optique où les Raptors se sépareraient du tacticien qui les a amenés au seul titre de leur histoire, Udoka intéresserait la franchise canadienne d’après Steve Bulpett de Heavy Sports. Une piste inattendue, qui semble toutefois cohérente sur le plan sportive.

À Boston, l’entraîneur a joué un rôle déterminant dans l’évolution de l’équipe, qui a atteint les Finales NBA en 2022. Son impact considérable dès sa première saison en poste a sans doute intrigué plus d’un dirigeant.

Le problème, c’est ce qu’il y a au-delà du parquet et l’histoire sombre dans laquelle il est impliqué. De toute évidence, les faits — dont nous ne savons finalement pas grand-chose dans les détails — paraissent graves. Au moins assez pour que les Celtics cherchent à s’en débarrasser définitivement. C’est ce qui pourrait l’empêcher de rebondir cet été, à Toronto ou ailleurs.

Le dénouement de cette affaire pourrait en tout cas faire les beaux jours de Houston. La franchise texane, qui pourrait se séparer d’un Stephen Silas très critiqué, serait prête à se saisir des restes des dinos. Nick Nurse, s’il est disponible, serait la cible des Rockets, également intéressés par Ime Udoka.

Pour l’un ou l’autre, les deux équipes ne seront peut-être pas les seules sur le dossier. La place de plusieurs entraîneurs semble en péril cette saison. On peut en tout cas s’attendre à quelques surprises dans le carrousel des coaches cet été.

