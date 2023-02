Joe Mazzulla confirmé, c’est vraiment fini pour Ime Udoka à Boston

Le cas Ime Udoka est définitivement réglé. Les Boston Celtics ont annoncé ce jeudi que Joe Mazzulla devenait officiellement le head coach à plein temps de la franchise. Traduction : l'affaire Udoka était bien trop embarrassante pour les C's et le travail effectué par son ancien assistant depuis le début de la saison est tellement bon qu'il n'y avait pas d'autre issue possible.

On aura probablement les détails de tout ce qui s'est passé avant et après cette affaire qui a pris de court tout le monde en NBA. En attendant, Boston se retrouve avec un jeune coach ambitieux et qui a déjà apporté sa patte à un effectif qui sortait pourtant d'une participation aux Finales NBA. Plus offensifs, plus profonds grâce au job de Brad Stevens durant l'intersaison et au-delà, les Celtics font partie des équipes favorites pour succéder aux Golden State Warriors.

Joe Mazzulla, 34 ans, a été délesté de son titre d'intérimaire pour un contrat à plein temps dont la durée et le montant n'ont pas encore été communiqués. Il est le 19e coach de l'histoire de la franchise du Massachusetts en NBA. A cette heure, Boston pointe en tête de la Conférence Est avec 42 victoires et 17 défaites.

