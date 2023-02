MVP Race vol.4 : Le sprint final approche !

La course au titre de MVP continue de faire rage. Comme chaque mois, on fait le point !

La NBA va se mettre en pause pour le break du All-Star Game. L'occasion est bonne pour faire notre point mensuel sur la MVP Race, le quatrième cette saison. Lors du précèdent checkpoint, Nikola Jokic menait le bal pour tenter de réussir le premier Three-Peat depuis Larry Bird. Les choses ont-elles changé en un mois et alors que l'on dispute le derniers tiers de la saison ?

On a fait la synthèse (une première place = 5 pts, une deuxième place = 4 pts, etc...) des tops 5 de 6 membres de la rédaction pour aboutir à un classement. Le voici, après avoir mis un peu de lumière sur des joueurs qui n'ont pas passé le cut mais ne sont pas si loin du top 5.

MVP Race vol. 3 : Deux Slaves et un Celtic, le suspense reste entier

Mentions honorables

Domantas Sabonis (Sacramento Kings)

Ses stats : 18.8 points, 12.3 rebonds, 6.9 passes, 61.1% (34.8% à 3 pts)

Peut-être le joueur le plus proche du top 5 à ne pas y être. Ce serait réducteur de dire que Sabonis fait du "Jokic light", même si c'est statistiquement proche de la vérité. Avec De'Aaron Fox, le Lituanien est LA raison principale pour laquelle les Kings sont 3e à l'Ouest et vont probablement retrouver les playoffs après une disette interminable. Dans une saison sans "monstres" de l'acabit de ceux qui trustent le top 5, l

Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

Ses stats : 30.9 points, 5.7 passes, 4.7 rebonds, 50.8% (34.8% à 3 pts)

Un "mauvais" classement est généralement disqualifiant pour un joueur dans cette MVP Race. Mais une 10e place permet en 2023 d'avoir une chance de jouer les playoffs et OKC n'avait pas vocation à être aussi bien classé. Vraiment pas ! "SGA" porte cette équipe sur ses épaules et la guide actuellement vers un bilan proche de l'équilibre, à coups de cartons au scoring, d'adresse épatante et de paniers clutch. Avec lui comme franchise player, plus d'expérience collective et quelques renforts, le Thunder va faire très peur dans les années à venir.

Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)

Ses stats : 27.3 points, 4.9 passes, 4.1 rebonds, 48% (38.7% à 3 pts)

Les Cavs sont 4e et Mitchell est leur chef de file, quelques mois seulement après son arrivée dans l'Ohio. "Spida" n'a jamais été aussi adroit depuis son arrivée en NBA et il a même augmenté le niveau de sa défense pour s'intégrer à ce collectif. Un All-Star incontestable (et titulaire !) et un borderline top 5 du MVP.

Kevin Durant (Phoenix Suns)

Ses stats : 29.7 points, 6.7 rebonds, 5.3 passes à 55.9% (37.6% à 3 pts)

Même s'il venait à jouer les 22 matches au programme des Suns jusqu'à la fin de la saison régulière - ce ne sera pas le cas - Kevin Durant totaliserait 61 matches, ce qui est trop peu pour être vraiment candidat. Si on le place ici, c'est parce qu'avant sa blessure il était clairement dans la discussion, avec l'une de ses meilleures saisons individuelles en carrière, tout simplement.

Le top 5

5- Luka Doncic (Dallas Mavericks) - 11 pts

Ses stats : 33.2 points, 8.9 rebonds, 8.1 passes, 50.5% (34.9% à 3 pts)

C'est totalement fou d'être "seulement" cinquième de cette race avec des stats aussi folles, backées par une adresse effrayante (+50%). Luka Doncic est phénoménal et Dallas ne sait absolument pas gagner lorsqu'il n'est pas là, si ce n'est lors du premier match de Kyrie Irving. S'il n'est pas plus haut, c'est probablement parce que les Mavs sont assez loin d'une place digne de celle d'un finaliste de conférence sortant. Le bilan collectif doit avoir un impact et c'est ce qui pénalise le Slovène, auteur de perfs pourtant stratosphériques. L'arrivée de Kyrie a des chances de faire baisser sa propre production, ce qui ne l'arrangera pas dans cette MVP Race, mais aussi de faire remonter Dallas (le démarrage est poussif) à terme, ce qui est en revanche un peu mieux.

4- Joel Embiid (Philadelphia Sixers) - 13 pts

Ses stats : 33.2 points, 10.1 rebonds, 4 passes, 53.9% (36% à 3 pts)

Les votes de notre petit panel ont montré que Joel Embiid restait un joueur un peu clivant. On le retrouve tantôt deuxième, tantôt cinquième, lui qui a pourtant orchestré la spectaculaire remontée des Sixers, est le meilleur scoreur de la ligue et enchaîne les matches extrêmement solides pour ne pas dire ultra-dominants. Philadelphie n'est qu'à trois victoires de la tête à l'Est et on a le sentiment que gagner une ou deux places changerait la donne dans l'esprit des gens (et dans le notre...) au moment de remplir le bulletin. C'est peut-être très injuste, surtout pour un joueur qui a fini 2e les deux dernières années et pourrait parfaitement réussir ce Three-Peat poulidorien...

2e ex-aequo : Jayson Tatum (Boston Celtics) - 18 pts

Ses stats : 30.5 points, 8.6 rebonds, 4.5 passes, 46.1% (35.3% à 3 pts)

2e ex-aequo : Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) - 18 pts

Ses stats : 32.5 points, 12.5 rebonds, 5.5 passes, 54% (27.1% à 3 pts)

Les deux stars des deux meilleures équipes de l'Est se tirent la bourre jusque dans nos votes, où ils ont fini à égalité parfaite. Tous les deux ont été à un moment en tête de cette MVP Race, avant que celui qui les devance encore cette semaine ne tue - à nos yeux en tout cas - toute forme de débat.

La dynamique peut sembler en faveur de Giannis, qui a guidé ses Bucks vers une série de 11 victoires de suite à l'heure de ces lignes et met la pression aux Celtics de Tatum. Le Greek Freak a clairement augmenté son niveau de jeu et son intensité ces dernières semaines, avec une production encore folle et une qualité défensive qui le place au-dessus de tous ses concurrents ou presque. Si Milwaukee parvient à déloger Boston prochainement, la superstar du Wisconsin aura clairement de quoi tenter d'aller chercher... qui vous savez.

Pour Tatum, sa saison reste d'un niveau exceptionnel et les Celtics ont du mal à se passer de lui. Ils ont connu quelques remous récemment avant de parvenir à se reprendre et c'est peut-être ce qui a desservi l'ancien Dukie dans l'inconscient collectif.

1- Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Ses stats : 24.9 points, 11.4 rebonds, 10.1 passes, 63.2% (39.1% à 3 pts)

Vous en avez marre ? Pas nous. Bien qu'il ne court ni après les stats, ni après les trophées individuels (on sent qu'Adam Silver va encore devoir envoyer des émissaires dans la cambrousse serbe pour remettre le trophée), Nikola Jokic a réussi à casser la narration qui voudrait l'écarter d'un Three-Peat plus vu depuis Larry Bird.

Le Joker est actuellement premier de la Conférence Ouest avec Denver, en triple-double de moyenne et avec ce facteur divertissement constitué par la magie de son jeu de passes. Une baisse de régime ou l'ascension spectaculaire de l'un de ses poursuivants est encore très possible, mais pour le moment, Jokic semble sur une autoroute, avec un niveau de jeu et de performance qui ne semble pas devoir vriller.

