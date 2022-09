Ime Udoka va bien être suspendu pour toute la saison !

UPDATE : D'après Woj, Ime Udoka va bien être suspendu par les Celtics pour TOUTE la saison NBA 2022-2023. C'est assez fou, si le seul chef d'accusation est une relation consentie, même extra-conjugale, avec une membre du staff. Attendons les détails, s'il doit y en avoir, mais la sanction paraît extrêmement lourde, quand bien même elle satisfera les plus puritains des fans de Boston...

Boston Celtics coach Ime Udoka is likely facing a suspension for the entire 2022-2023 season for his role in a consensual relationship with a female staff member, sources tell ESPN. A formal announcement is expected as soon as today.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 22, 2022