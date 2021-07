Après les embrouilles avec Vanessa Bryant sur la version "Mambacita" de la Kobe 6, Nike se retrouve de nouveau en beef avec un de ses athlète signature. On sait que Kyrie Irving n'a pas vraiment la langue dans sa poche, mais là nous avons tous été surpris par son post Instagram dans lequel il torpille littéralement ce qui apparait ressemnbler aux premiers visuels de la future Kyrie 8.

"Je n'ai rien à voir avec le desgin ou le marketing des futures Kyrie 8, et je pense qu'elles sont pourries ! Je n'ai absolument rien à voir avec ça ! Nike a pour projet de les sortir sans mon accord et sans même écouter ce que j'ai à dire, donc je m'excuse par avance auprès de tous mes sneakerheads et de tous les supporters de la marque #KAI11."

Incroyable et inattendue saillie qui laisse penser, au vu de la rapidité de la réaction, que le torchon brule depuis un petit moment peut être en entre la firme de Beaverton et le meneur des Nets. A moins que tout cela ne soit qu'un énorme coup de promo déguisé. Avec le garçon, nous ne sommes jamais à l'abri de rien.

On vous laisse vous faire votre propre avis devant ces images. 2021 restera en tout cas une drôle d’année pour l'ami Kyrie. A suivre...