Vanessa Bryant s’insurge contre la Kobe 6 Mambacita

Il y a quelques jours nous vous avions présenté la preview de la future Kobe 6 Protro rendant hommage à Kobe et Gianna Bryant, dénommée "Mambacita". Sur le principe, l'idée et l'hommage sont excellents et louables, sauf qu'il s'avère que Vanessa Bryant n'est pas du tout satisfaite de la commercialisation de ce produit, et elle l'a fait savoir dans une déclaration publiée sur son compte Instagram :

" C'est une chaussure sur laquelle j'ai travaillé en l'honneur de ma fille Gianna. Elle devait se nommer "Mambacita", avec un coloris exclusif noir et blanc sur un modèle de son père. J'ai choisi les couleurs et le numéro 2 en hommage à son maillot, l'imprimé intérieur, Kobe et Gigi sur l'arrière à la place de la signature de Kobe, les détails intérieurs (le papillon, les ailes, le halo), etc. Le modèle MAMBACITA n'a PAS été confirmé pour la vente. Je voulais qu'il soit vendu en honneur de ma fille, et que TOUS les bénéfices soient reversés à la fondation @mambamambacitasports mais je n'ai pas resigné de contrat avec Nike et décidé de ne pas vendre ces chaussures (La Mambacita n'était pas approuvée pour être fabriquée depuis le début). Nike n'a PAS envoyé de paire ni à moi ni à mes filles. Je ne sais pas comment quelqu'un a pu mettre ses mains sur cette chaussure que j'ai créée en honneur de ma fille Gigi, et pas nous. J'espère que ces chaussures n'ont pas été vendues."

Pour le moment, Nike n'a communiqué aucune date éventuelle de sortie, ni ses éventuelles modalités. A tel point que deux questions peuvent se poser : comment les images ont pu fuiter, et comment certains consommateurs ont pu avoir la paire alors que la famille Bryant elle même ne les a jamais vues ?

La fin de la collaboration entre Nike et les Bryant tourne sérieusement au vinaigre, et nous attendons la réponse de la firme de Beaverton qui ne devrait pas tarder.