Les Atlanta Hawks n'ont pas eu besoin de John Collins pour battre les Blazers à Portland. L'intérieur de 24 ans est quand même un membre important de l'équipe et sa blessure au doigt est une mauvaise nouvelle pour Nate McMillan.

Collins s'est fait mal contre Detroit le 8 mars dernier et a serré les dents contre Milwaukee et les Clippers sur les deux matches suivants. Au vu des images de sa main, on peut comprendre pourquoi John Collins n'a pas été en mesure de jouer face à Indiana et Portland. Âmes sensibles s'abstenir.

A picture of John Collins’ finger was shared with me. I was told he injured it in Detroit. pic.twitter.com/tHj4lmMmbL — JJ (@JameelahJNBA) March 14, 2022

Dans un article de The Athletic, le Dr Deepak Chona de l'université de Stanford, décrit la blessure de Collins comme une difformité en boutonnière à la suite d'un traumatisme au niveau des tendons du doigt. Il est possible que pour récupérer pleinement l'usage de son doigt, John Collins doive observer au moins un mois de repos, ce qui poserait évidemment problème aux Hawks. Atlanta disputera au mieux le play-in tournament et n'est pas sûr d'être engagé au 1er tour des playoffs.

