Isaïa Cordinier libéré par les Nets, une opportunité à venir en NBA ?

Il n’y aura pas de Français chez les Brooklyn Nets cette saison. Après avoir laissé filer Timothé Luwawu-Cabarrot, les New-yorkais ont aussi renoncé aux droits d’Isaïa Cordinier. Le 44ème choix de la draft 2016 (ensuite transféré par les Atlanta Hawks) n’avait pas encore mis les pieds en NBA mais il espérait s’y faire une place. Déjà trop chargées sur les ailes, les Nets ne lui ont pas formulé d’offre.

Considered a good athlete at 6-5, Cordinier, 24, averaged 16 points and 45 percent on 3’s in France last season. Nets acquired his rights in Jeremy Lin trade with Atlanta in 2018. https://t.co/vYzQZbz6KX

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 19, 2021