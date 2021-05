Isaïa Cordinier, un triple-double très rare en Europe avant la NBA ?

Isaïa Cordinier n'a pas connu un début de carrière facile. Sélectionné au #44 pick de la Draft NBA 2016, l'arrière français n'a pas encore eu l'opportunité de s'exprimer en NBA. La faute à une opération des genoux et à une saison blanche en 2017-2018.

Et bien évidemment, on ne revient pas d'une telle procédure en un claquement de doigt. Il faut du temps et de la patience. Et sur cet exercice, à Nanterre, le jeune homme de 24 ans retrouve clairement des couleurs.

Performant, il a notamment été élu dans le meilleur cinq de la saison en Eurocoupe. Et malgré la saison très moyenne de son équipe, éliminée lors du Top 16 en Eurocoupe et à la 11ème place de la Jeep Elite, le natif de Créteil parvient à se distinguer.

Paradoxalement, alors qu'il connaissait une période moins faste sur le plan individuel, il vient de claquer la meilleure prestation de sa saison ! Et quelle copie ! Lors de la large victoire de Nanterre face à Pau-Orthez (115-77) jeudi, Cordinier a compilé 20 points, 11 rebonds, 12 passes.

Et dans le basket européen, un triple-double, c'est très rare ! Rien qu'en France, il faut remonter à février 2020 pour retrouver une telle performance (Donta Smith). Avec 13 fautes provoquées et 40 d'évaluation, il s'est véritablement amusé sur cette partie.

Sélectionné en équipe de France parmi les réservistes pour les Jeux Olympiques de Tokyo cet été, Isaïa Cordinier démontre encore une fois son potentiel. Et si les Bleus risquent de profiter de son talent dans les années à venir, il y a aussi une vraie chance de le voir évoluer très bientôt en NBA.

Récemment, il se murmurait qu'il avait l'intention de faire le grand saut. Actuellement, les Brooklyn Nets disposent de ses droits et pourraient lui offrir une opportunité de prouver sa valeur. En réalisant ce TD, le Tricolore a rappelé son talent. Et au passage, il a probablement marqué des points auprès des scouts...

Crédit photo : F.Blaise