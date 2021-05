Jeux Olympiques : Les 12 de Vincent Collet

Ce jeudi, les Jeux Olympiques de Tokyo se sont un peu plus concrets. Dans l'émission "Tout le sport" sur France 3, le sélectionneur Vincent Collet a donné la liste des douze heureux élus pour la prestigieuse compétition. Autour du capitaine Nicolas Batum, on retrouve du très classique; même si on se doute que les arbitrages n'ont pas du être simples à faire tant ils étaient nombreux à pouvoir prétendre à une sélection. A noter que Théo Maledon a décliné la sélection, probablement à la demande de sa franchise NBA (Thunder).

Les 12 pour Tokyo :

Thomas Heurtel

Andrew Albicy

Frank Ntilikina

Evan Fournier

Nando De Colo

Nicolas Batum

Timothé Luwawu-Cabarrot

Amath M'Baye

Guerschon Yabusele

Rudy Gobert

Vincent Poirier

Moustapha Fall

Les réservistes :

Isaia Cordinier

Axel Toupane

Mathias Lessort

William Howard

Le programme de la préparation :

Mercredi 23 au jeudi 24 juin Tests médicaux INSEP Vendredi 25 juin au mardi 6 juillet Stage Pau Jeudi 8 juillet Match Espagne-France Malaga, Espagne Samedi 10 juillet Match France-Espagne Paris Mercredi 14 juillet Départ pour le Japon Jeudi 15 juillet au mercredi 21 juillet Stage Oshino, Japon Dimanche 18 juillet Match Japon-France Tokyo, Japon Mardi 20 juillet Match, adversaire à déterminer Tokyo, Japon Jeudi 22 juillet Transfert village olympique

Jeux Olympiques de Tokyo 2020 :

Vendredi 23 juillet Cérémonie d’ouverture Dimanche 25 juillet Match France-USA Saitama, Japon Mercredi 28 juillet Match France-Vainqueur du TQO de Victoria (Canada) Saitama, Japon Samedi 31 juillet Match France-Iran Saitama, Japon Mardi 3 août Quart de finale Saitama, Japon Jeudi 5 août Demi-finale Saitama, Japon Samedi 7 août Finale Saitama, Japon

Crédit photo : FIBA