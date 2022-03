Isaiah Thomas s’est fait sa place à Charlotte, les Hornets carburent

Après des essais non concluants à Los Angeles et Dallas, Isaiah Thomas s’est imposé dans la rotation des Charlotte Hornets.

Peut-être enfin un peu de stabilité pour Isaiah Thomas. L’ancien All-Star cherche désespérément une franchise pour relancer sa carrière après une blessure à la hanche qui a fait de lui un paria en NBA. Petit à petit disparu des radars, il a connu 8 équipes différentes depuis 2017. Les Charlotte Hornets étant la dernière en date. Et il est bien parti pour y faire sa place.

Du moins pour cette saison. Après deux contrats de 10 jours, le joueur de 33 ans a finalement paraphé un contrat pour les derniers matches, ainsi que le play-in et des potentiels playoffs. Ses performances ont convaincu les Hornets de le conserver. Non seulement son apport sur le terrain est apprécié, en tant que back-up à la mène, mais aussi celui dans le vestiaire, comme vétéran qui encadre les jeunes joueurs de Charlotte.

Encore auteur de 15 points en sortie de banc lundi soir, Isaiah Thomas tourne à 9,9 points, 46% aux tirs et 48% à trois-points depuis son arrivée en Caroline du Nord. Plus important encore, les frelons ont gagné 6 des 7 matches qu’il a disputés. Ils restent d’ailleurs sur 5 succès consécutifs et occupent la neuvième place à l’Est.

Isaiah Thomas, une vraie possibilité de s’installer chez les Hornets ?