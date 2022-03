Isaiah Thomas, une vraie possibilité de s’installer chez les Hornets ?

Le meneur de jeu Isaiah Thomas va avoir le droit à un second contrat de 10 jours sous les couleurs des Charlotte Hornets.

Isaiah Thomas va-t-il enfin avoir l'opportunité de se poser cette saison en NBA ? Au cours d'un exercice marqué par des équipes obligées de s'adapter, notamment par rapport au Covid-19, le meneur de jeu a souvent dépanné des formations décimées.

Ainsi, l'ancien des Boston Celtics a eu des passages éphémères aux Dallas Mavericks et aux Los Angeles Lakers. Actuellement, le joueur de 33 ans se trouve aux Charlotte Hornets. Et son aventure se passe plutôt bien.

D'après les informations du journaliste de The Observer Rod Boone, IT va ainsi enchaîner un second contrat de 10 jours avec les Hornets. Il faut dire que le natif de Tacoma se montre intéressant depuis son arrivée au sein de cette formation.

Outre un rôle de mentor pour LaMelo Ball, Thomas dispose d'un apport intéressant en sortie de banc. Avec par exemple 14 points contre les New Orleans Pelicans (142-120) cette nuit, il trouve, petit à petit, sa place.

Est-ce qu'il va réussir à convaincre Charlotte de le signer jusqu'au terme de la saison ? Il s'agirait d'une belle revanche pour lui de gagner sa place chez un très probable futur participer au Play-In de la Conférence Est. A Isaiah Thomas de saisir cette chance.

