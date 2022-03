Les résultats de la nuit en NBA

Wolves @ Magic : 110-118

Clippers @ Hawks : 106-112

Pistons @ Celtics : 103-114

Cavs @ Heat : 105-117

Mavs @ Rockets : 113-100

Knicks @ Grizzlies : 114-118

Hornets @ Pelicans : 142-120

Jazz @ Spurs : 102-104

Raptors @ Suns : 117-112

Wizards @ Lakers : 109-122

- 37 ans et tous ses cheveux toutes ses dents ! LeBron James a pris les choses en main pour éviter aux Lakers une nouvelle déconvenue la nuit dernière, lors de la réception des Wizards. Pour la 15e fois de sa carrière en NBA, le King a atteint la barre des 50 points sur un match, moins d'une semaine après ses 56 points face aux Warriors.

Ce tour de force était nécessaire, puisque Los Angeles s'est à nouveau retrouvé en difficulté contre Washington et n'a renversé la situation que grâce à un run (22-8) justement orchestré par LeBron (12 pts de suite) dans le 3e quart-temps. Là où la performance est folle, c'est qu'il a shooté à 18/25 avec 6 paniers à 3 points. Une masterclass d'efficacité, agrémentée de quelques actions bien trop spectaculaires pour un type avec autant de kilomètres au compteur.

"LEBRON JAMES, THROW IT DOWN!" The King is taking over in the 3Q on @NBATV pic.twitter.com/b1EVoCBMOl — NBA (@NBA) March 12, 2022

50 points for @KingJames

18-25 shooting@Lakers W LeBron is the 1st NBA player with 50+ twice in three games since 2020! pic.twitter.com/tEYDFZXiM6 — NBA (@NBA) March 12, 2022

- Les Spurs ont offert une petite remontada à Gregg Popovich pour célébrer la 1 336e victoire de sa carrière en NBA, record all-time. Pop devance son ancien head coach à Golden State Don Nelson, grâce à un succès acquis dans la douleur mais qui permet à San Antonio de garder espoir pour le play-in.

Alors que le Jazz semblait en contrôle avec 10 points d'avance à l'entame du 4e quart-temps, Dejounte Murray (27 pts) et les siens se sont fâchés. Les trois lancers réussis dans les cinq dernières secondes par le meneur All-Star ont assis la victoire texane et les Spurs ne sont plus qu'à une victoire des Pelicans, 10e.

Pop n'a pas eu d'autre choix que de laisser ses joueurs lui faire la fête.

The Spurs drench Gregg Popovich after his record-setting win... his reaction is perfect 😂♥️ (via @spurs)pic.twitter.com/oVTKrctvPD — NBA (@NBA) March 12, 2022

- NOLA, justement, a pris le bouillon à domicile face à Charlotte. Les Hornets, pas dans une forme olympique ces derniers temps, ont passé leur frustration sur les Pels. Le feu d'artifice (22 paniers à trois points) a été allumé par Terry Rozier et Miles Bridges (27 pts tous les deux).

- Fin de série pour les Wolves, qui restaient sur 6 victoires de suite. Minnesota est tombé à Orlando à cause d'une deuxième mi-temps mal gérée. Le Magic s'est appuyé sur un excellent Mo Bamba (27 pts, 12 rbds), dont le shoot à 3 points à 1 minute de la fin a plié l'affaire. Un match référence en NBA pour le jeune intérieur floridien.

- Atlanta s'est repris après deux défaites. Les Hawks se sont accrochés face aux Clippers et ont bien négocié le money time, à la manière de ce qui faisait leur force la saison dernière. Trae Young (27 pts, 11 pds), comme très souvent, a été à la base de ce succès.

Nicolas Batum, titulaire, a fini avec 13 points, 3 passes, 3 rebonds et 2 interceptions.

- Detroit continue d'être une équipe emmerdante pour ses adversaires dans cette fin de saison. Boston a tout de même réussi à signer une 5e victoire consécutive en écartant les Pistons grâce à Jayson Tatum (31 pts), Jaylen Brown (22 pts) et Marcus Smart (20 pts). Les Celtics sont à 18 victoires en 21 matches depuis le 21 janvier.

On a justement évoqué leur cas dans le podcast de cette semaine.

Celtics et Mavericks, attention à leur retour en puissance

- Bam Adebayo n'est pas qu'un énorme joueur défensif. L'intérieur All-Star est aussi capable de sortir des matches à 30 points, comme cette nuit face aux Cavs et leur défense intérieur habituellement redoutable. Adebayo a été le déclencheur du gros 3e quart-temps de Miami et a fini à 11/16 avec 17 rebonds pour agrémenter le tout et maintenir Miami en tête de la Conférence Est.

Cleveland a perdu 7 de ses 10 derniers matches et est en train de voir Toronto se rapprocher dans la lutte pour la dernière place directement qualificative pour les playoffs. Les Raptors ont réussi un gros coup en allant s'imposer à Phoenix, avec un Gary Trent Jr incandescent (42 pts à 13/21, dont 8/11 à 3 pts), galvanisé par le retour de blessure de Fred VanVleet.

Le groupe de Nick Nurse n'est plus qu'à deux victoires des Cavs et peut espérer éviter le play-in tournament.

- Après le gros loupé de cette semaine face aux Knicks, les Mavs ont repris leur marche en avant en dominant assez facilement Houston. Dans ce derby, Dallas s'est sans surprise appuyé sur Luka Doncic (30 pts), mais aussi sur Dwight Powell (26 pts), qui a égalé son record de points en NBA, et Spencer Dinwiddie (16 pts, 7 pds), toujours aussi tranchant en sortie de banc depuis son arrivée.

C'est la 6e victoire en 7 matches des hommes de Jason Kidd, toujours 5e, qui comptent le même nombre de victoires que le 4e, Utah, mais une défaite de plus.

- Les Knicks vont mieux, mais pas au point d'avoir pu enchaîner une 4e victoire de suite en se payant Memphis. Les Grizzlies n'ont pas eu la tâche facile, mais leur comeback dans le 4e quart-temps sous l'impulsion de Ja Morant (37 pts, dont 15 dans le 4e QT) et Jaren Jackson Jr (5 contres) leur a permis de reprendre la 2e place de la Conférence Ouest de toute la NBA à Golden State.

Julius Randle a lui poursuivi sur sa belle lancée avec 36 points, 12 rebonds et 6 passes. Evan Fournier, titulaire, a fini avec 12 points, 4 passes et 4 rebonds en 29 minutes avec le meilleur +/- des Knicks (+16).