Isaiah Thomas, une vraie rancœur envers les Celtics…

L'histoire entre Isaiah Thomas et les Boston Celtics a connu de grosses turbulences. Malgré une période superbe, la collaboration entre les deux parties a mal terminé avec la blessure du meneur, qui a ensuite mal vécu son départ.

Depuis, le natif de Tacoma n'a jamais caché qu'il n'avait pas apprécié la gestion de la franchise du Massachussetts. Pour autant, le joueur de 33 ans reste très attaché à cette équipe. Actuellement aux Charlotte Hornets dans le cadre d'un contrat de 10 jours, IT a affiché de l'amertume par rapport aux Celtics.

"J'ai essayé d'avoir des conversations pour revenir. Mais c'est difficile d'en parler parce que j'ai ouvert mes bras pour essayer de le faire de tant de façons. Et il ne s'agit même pas de jouer et d'essayer de reprendre là où je me suis arrêté. J'ai dépassé ce moment.

Mais je sais qu'il y a eu des moments où je pouvais aider dans ce vestiaire. C'est de l'extérieur que je regarde, mais j'ai senti qu'il y avait des moments où Brad Stevens pouvait me passer un appel et me donner une opportunité.

Et ce n'est pas arrivé, donc c'est très frustrant en raison de la relation que nous avons, de l'amitié que nous avons pu avoir au fil des années", a confié Isaiah Thomas pour le Boston Globe.