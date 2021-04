Isaiah Thomas de retour en NBA, la bonne nouvelle du jour !

C’est la belle nouvelle de la soirée de vendredi. Et on espère qu’on pourra dire dans quelques semaines que c’est la belle histoire de cette fin de saison régulière. Après toutes les galères traversées, Isaiah Thomas est de retour en NBA.

Alors certes, ce n’est qu’un 10-Day contract que le meneur vétéran doit signer avec les New Orleans Pelicans, comme l’a annoncé Andrew Lopez d’ESPN :

Sources say the Pelicans are expected to sign guard Isaiah Thomas to a 10-day contract tomorrow.

Thomas hasn’t played in the NBA since Feb. 3, 2020, but led the USA to a pair of wins in FIBA qualifying two months ago.

— Andrew Lopez (@_Andrew_Lopez) April 2, 2021