Isaiah Thomas et les Lakers, c’est déjà fini

Le retour d'Isaiah Thomas en NBA a fait chaud au coeur juste avant les fêtes de fin d'années. Après avoir cravaché dans les ligues amateurs et être passé par la G-League, l'ancien All-Star a réussi à se faire un peu remarquer chez les Los Angeles Lakers, avec lesquels il a disputé 4 matches (4 défaites) ces derniers jours. Sur les deux premiers, on l'a vu inscrire 19 (contre Minnesota) et 13 points (face à Chicago), avant d'être plus en difficulté face à Phoenix (3 pts) et San Antonio (2 pts).

Malheureusement, ce comeback de "IT" aux Lakers aura été de courte durée. Comme on pouvait s'en douter, la franchise californienne ne va pas reconduire son contrat de 10 jours, en prévision du retour de joueurs placés en protocole Covid. Selon Shams Charania, Isaiah Thomas ne sera donc plus un Laker cette semaine, mais ça ne signifie pas pour autant qu'on ne le reverra pas en NBA cette saison.

L'insider de The Athletic explique que contrairement à sa précédente période de chômage relatif, l'ancien meneur des Celtics suscite l'intérêt de plusieurs franchises. Reste à savoir si c'est à nouveau pour faire le nombre et combler les manques liés au Covid, ou si une équipe a l'intention de le signer jusqu'à la fin de la saison.

Marcus Smart a poussé pour un retour d’Isaiah Thomas aux Celtics

On a pu voir pendant cette courte fenêtre d'opportunités que les qualités et les défauts d'Isaiah Thomas n'avaient pas changé. Le double All-Star est toujours capable de mettre le feu dans une défense lorsqu'il est bien en rythme, mais reste un élément très handicapant en défense car ciblé par les coaches adverses.

Après ce qu'il a traversé, on a quand même bien envie qu'il se stabilise à nouveau en NBA, même pour un rôle limité en sortie de banc.