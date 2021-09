Isaiah Thomas et Lance Stephenson se rapprochent d’un retour en NBA

Actuellement testés par des équipes, Isaiah Thomas et Lance Stephenson marquent visiblement des points dans la perspective d'un retour en NBA.

Il ne s'agit pas d'un secret, plusieurs "anciens" tentent de réaliser un come-back en NBA sur cette intersaison. On pense à Isaiah Thomas, Lance Stephenson ou encore Monta Ellis. Pour essayer d'obtenir une place pour un training camp, ils passent actuellement des tests avec certaines franchises.

D'après les informations du journaliste de The Athletic Shams Charania, ils ont ainsi eu une chance devant les Dallas Mavericks. Une belle opportunité pour eux de se faire une place dans une équipe avec de belles ambitions.

Et visiblement, Thomas et Stephenson pourraient bien parvenir à séduire une équipe ! En effet, selon l'insider de Sports Illustrated Chris Mannix, les dirigeants texans ont été impressionnés par la forme des deux vétérans.

A la recherche de joueurs pour améliorer la rotation à la disposition de l'entraîneur Jason Kidd, Dallas n'a rien à perdre sur ces deux dossiers. En tout cas, les Mavs peuvent clairement se permettre de les tester sur le training camp.

En tout cas, Isaiah Thomas et Lance Stephenson marquent sérieusement des points. Depuis plusieurs semaines, ils se retrouvent au cœur de plusieurs rumeurs. Et si la tendance se confirme, ils se rapprochent bel et bien d'un retour en NBA.

