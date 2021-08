Isaiah Thomas à la lutte avec deux joueurs pour signer chez les Lakers

Les larmes d'Isaiah Thomas après son match à 81 points en Pro-AM ont ému beaucoup de monde. A commencer par les Los Angeles Lakers, qui ont l'air de penser que l'ancien All-Star peut toujours apporter quelque chose en NBA. Selon Yahoo Sports, l'ex-meneur des Boston Celtics, en perdition depuis qu'il a été tradé en 2017, a été mis à l'essai par la franchise californienne.

Il reste quelques places dans le roster de Frank Vogel pour le training camp et pour la saison. Ce dernier prévoit d'avoir 14 joueurs sous contrat tout au long de l'année pour rester flexible face aux blessures. A l'heure qu'il est, les Lakers ont 12 joueurs signés et la présence d'un troisième meneur de jeu est une priorité.

C'est dans cette optique qu'Isaiah Thomas va devoir convaincre les Lakers qu'ils ont intérêt à le relancer. Deux autres joueurs ont participé à des workouts en compagnie de "IT4" : Darren Collison, 33 ans et absent de la NBA depuis 2019, et Mike James, crack en Europe, que l'on a vu en deuxième partie de saison avec les Brooklyn Nets en 2021.

Fin d'aventure pour Jared Dudley ?

Toujours selon Yahoo Sports, la probable signature de deux joueurs en sortie de training camp - possiblement Isaiah Thomas, donc - est synonyme de fin d'aventure pour Jared Dudley. Isaiah Thomas part avec un avantage sur ses concurrents, puisqu'il s'entraîne déjà à part avec LeBron James et Russell Westbrook, deux joueurs qu'il a fréquenté par le passé et qui sont très au fait du niveau de jeu qui était le sien il n'y a pas si longtemps.

Les Lakers sont d'ores et déjà la franchise la plus active de la ligue ces dernières semaines. Depuis leur élimination au 1er tour des playoffs, les Purple and Gold ont recruté Russell Westbrook, Carmelo Anthony, Dwight Howard, Kendrick Nunn, Malik Monk, Trevor Ariza, Kent Bazemore et Wayne Ellington.

