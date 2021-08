Isaiah Thomas n’est pas rincé : il vient de claquer 81 pts à Seattle !

Isaiah Thomas n'en démord pas. Il se sent capable de revenir en NBA et d'y avoir un rôle intéressant. Sa pige chez les New Orleans Pelicans, sur deux contrats de dix jours, n'a pas marqué les esprits. Sa démonstration lors du Crawsover Pro-Am de Seattle dimanche, nettement plus !

Thomas, qui était encore All-Star il y a quatre ans, a claqué... 81 points lors de la rencontre disputée dans son état natal. "IT" fait partie de ces joueurs qui avaient Kobe Bryant pour mentor et le

L'ancien meneur des Boston Celtics a cassé des chevilles, des reins et transpercé le filet comme il se doit.

Depuis son trade cruel de 2017 après avoir été héroïque avec les Celtics, Isaiah Thomas n'a jamais disputé plus de 40 matches sur une saison et a porté le maillot de cinq équipes : les Cleveland Cavaliers, les Los Angeles Lakers, les Denver Nuggets, les Washington Wizards et les New Orleans Pelicans. Jamais il n'a pu s'intégrer durablement à l'un de ces rosters et a dû surmonter plusieurs blessures datant de l'époque où il jouait pour Boston.

