Isaiah Thomas, son amertume contre les Celtics pour sa blessure…

Toujours libre après une expérience peu concluante aux New Orleans Pelicans, Isaiah Thomas n'arrive pas à retrouver son meilleur niveau. Depuis son opération de la hanche en 2017, le meneur de jeu n'est clairement plus le même joueur.

Conscient de cette réalité, l'homme de 32 ans dispose de regrets. Car à l'époque de cette blessure, IT, sous les couleurs des Boston Celtics, a forcé pendant plusieurs semaines. Sportivement, il a ainsi porté sa franchise jusqu'aux finales de la Conférence Est.

Mais personnellement, il a aggravé ce problème physique. Et avec le recul, Thomas conserve une vraie amertume envers les Celtics.

"Je pense qu'ils ont mal géré une seule chose : ils ne m'ont pas expliqué toutes les conséquences si je jouais. C'est vraiment ça que je n'ai pas aimé. Personne ne m'a dit à Boston : 'ok, tu joues, mais des choses peuvent arriver'.

Moi, ils m'ont dit qu'il s'agissait d'une contusion osseuse. Et avec ça, je joue 10 fois sur 10. Je fais 1,75 m, si je ne joue pas, on va m'oublier. Je me suis toujours dit ça. Puis je l'ai toujours ressenti en étant le plus petit des meneurs. J'ai forcé malgré la blessure, je me suis blessé encore plus", a soufflé Isaiah Thomas pour le podcast All The Smoke.