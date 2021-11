Isaiah Thomas libère Team USA et rêve toujours de NBA

Isaiah Thomas n'a pas renoncé à son rêve de revenir en NBA pour montrer qu'il y a encore sa place. Sélectionné avec Team USA pour les éliminatoires de la Coupe du monde, "IT" n'a pas manqué son entrée en matière dans le groupe D contre Cuba. Les Etats-Unis ont dû mener une dure bataille pour se payer les insulaires et n'en seraient peut-être pas sortis indemnes sans les 21 points et la clutch attitude de l'ancien meneur des Boston Celtics.

Isaiah Thomas, qui a indiqué qu'il espérait toujours signer un contrat en NBA cette saison au sortir de ces matches en sélection, envisage aussi une première expérience à l'étranger. En attendant, il a clôturé cette rencontre d'ouverture par un game winner qui a plié les débats en donnant 5 points d'avance à Team USA à 13 secondes de la fin.

Dans cette équipe américaine entraînée par Jim Boylen, l'ancien head coach des Chicago Bulls, on retrouve quelques noms apparus en NBA l'année dernière comme Chasson Randle (Orlando), Luke Kornet (Boston), Shaquille Harrison (Denver) ou Josh Gray (New Orleans) pour ne citer qu'eux.

Team USA affrontera par la suite Mexique et Porto Rico, également présents dans le groupe D, pour décrocher son billet pour la Coupe du monde 2023, qui se déroulera en Indonésie, au Japon et aux Philippines.

Isaiah Thomas n'est pas rincé : il vient de claquer 81 pts à Seattle !'