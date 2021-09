Isaiah Thomas n’ira pas en Russie, les Warriors prêts à le relancer ?

UPDATE : L'information n'était pas fiable ! Isaiah Thomas a formellement démenti tout départ au CSKA Moscou ou même à l'étranger, en réponse aux rumeurs de cette semaine à ce sujet. Selon Mike Scotto de HoopsHype, l'ancien meneur des Boston Celtics va en revanche être mis à l'essai par les Golden State Warriors dans les prochains jours.

A l'heure qu'il est, Golden State n'est pas ultra fourni à la mène derrière Stephen Curry. Jordan Poole, Mychal Mulder, Chris Chiozza ou Gary Payton II peuvent remplir la fonction, mais sont nettement moins expérimentés que l'ancien All-Star de 32 ans.

Et si c'était sous les ordres de Steve Kerr qu'Isaiah Thomas parvenait à relancer sa carrière assez injustement freinée en pleine ascension ?

---

15/09 : Isaiah Thomas essaye depuis plusieurs mois de retrouver une place dans une franchise NBA. Ses efforts n'ont pas été concluants et l'ancien All-Star semble se diriger vers la première expérience de sa carrière à l'étranger. Selon le journaliste George Kogalidis d'Over FM, le meneur de 32 ans est proche d'un accord avec le CSKA Moscou.

Depuis la fin de sa belle histoire avec les Boston Celtics et son trade vers Cleveland, les choses sont allées de mal en pis pour Isaiah Thomas. Aux Lakers, à Denver, à Washington, puis à New Orleans, "IT" n'a jamais trouvé un rôle à sa mesure et a été presque constamment limité par des blessures.

Finalement, passer par la case Euroleague semble être une bonne chose, même s'il ne va pas débarquer en titulaire indiscutable à Moscou. Le CSKA est une place forte et a déjà des meneurs et arrières référencés en Europe comme Alexei Shved et Daniel Hackett. Sur le niveau intrinsèque, Isaiah Thomas a quand même de quoi faire de belles choses là-bas et on lui souhaite de retrouver sa meilleure forme et la confiance pour revenir au pays ensuite.

On disait les Lakers et les Celtics prêts à relancer le 60e pick de la Draft 2011, mais aucune des deux franchises n'a dégainé et montré suffisamment d'intérêt.

