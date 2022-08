Quand Isiah Thomas détruisait Scottie Pippen au sujet de la Dream Team

Isiah Thomas et Scottie Pippen se détestent. Et "Zeke" n'a pas franchement de respect pour son ancien rival des Bulls.

On a déjà longuement parlé de l'éviction d'Isiah Thomas de la Dream Team pour les Jeux Olympiques 1992. En termes de niveau, d'accomplissements et de réputation, le meneur des Detroit Pistons aurait dû être de la fête. Sauf qu'il était tellement impopulaire auprès des décideurs et des autres stars de l'équipe, que Team USA a fait le choix de ne pas le retenir.

Il y a quelques années, lors d'une émission spéciale consacrée à la Dream Team sur TNT, Isiah Thomas avait évoqué cette mise à l'écart. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne trouve pas grand chose à reprocher à Michael Jordan ou aux autres légendes. Par contre, que d'autres se soient élevés contre sa venue, comme Scottie Pippen, semble encore l'agacer aujourd'hui.

Il y a quelques années, après avoir vu un extrait du documentaire de 2012 sur la Dream Team où Pippen dit clairement qu'il ne voulait pas de sa présence, "Zeke" n'y est pas allé de main morte.

"Ça ne me dérange pas que Michael Jordan dise qu'il ne veut pas de moi dans la Dream Team. Ça ne me dérange pas non plus que Larry Bird dise ça. Mais Scottie Pippen ?! Meeeec ! Tu ne peux rien dire (rires). Si Jordan dit 'Je ne joue pas si Isaiah Thomas joue, OK !'. Mais Scottie Pippen ! Mec, va jouer au parc. Je n'ai aucun souci à entendre les meilleurs joueurs de l'histoire dire qu'ils ne veulent pas jouer avec moi. Mais qui que ce soit d'autre en-dessous d'eux, et j'insiste sur le en-dessous..."

Dream Team : le récit de la seule et unique défaite de l'équipe culte

On comprend mieux pourquoi Scottie Pippen avait été assez trash au moment d'évoquer Isaiah Thomas il y a quelques années. L'ancien ailier des Chicago Bulls n'avait pas dû apprécier d'être tourné en ridicule de la sorte.

"Petit, on m'a appris à ne pas parler si je n'avais rien de bon à dire. Rien de bien ne va sortir de ça si je réponds à ta question. Je crois que c'est filmé en plus, donc tu préféreras sans doute qu'on en reste là. [...] Je ne le respecte pas, donc je n'ai rien à dire sur le gars. Personne ne sait qui il est de toute façon. Tu veux que je dise quoi ? Que c'est un serpent ? Je dis ça, je dis rien..."

Scottie Pippen : « Je ne respecte pas Isiah Thomas »