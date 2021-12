Isiah Thomas : Nous avons battu tous les GOATs

C’est un entretien passionnant qu’a accordé Isiah Thomas à Channing Frye pour « Full-Bodied ».

Que ce soit pour la façon dont ils rappellent que sans l’immense Manu Ginobili, on n’a pas le James Harden qu’on connaît ou pour ce qu’ils expliquent sur tout ce qu’implique d’aller chercher un titre, on vous recommande chaudement de mater cette discussion (vidéo ci-dessous).

Mais un des éléments les plus marquants de l’échange, c’est la réhabilitation des Detroit Pistons qu’ils font. Tout le monde a entendu parler des Bad Boys, mais c’est probablement la grande équipe la plus sous-médiatisée. Ou plutôt la moins bien médiatisée.

Channing Frye rappelle notamment le niveau de ceux qu’ils ont affrontés et, à un moment ou un autre, dominés.

« Tous ces gars qui disent qu’ils sont les meilleurs à avoir joué, mes équipes les ont tous battus », confirme à juste titre Isiah Thomas.

Grande gueule, Zeke semble toujours avoir quelque chose à prouver. Mais c’est compréhensible. Ses Detroit Pistons sont souvent négligés. Et il n’a pas tort de rappeler cet exploit dingue qu’ils ont accompli. Sur quelques années, ils ont dominé les plus grands. Les Boston Celtics de Larry Bird et Kevin McHale. Les Los Angeles Lakers de Magic Johnson et cie. Les Chicago Bulls de Michael Jordan.

Certes ils se sont d’abord cassés les dents sur les premiers avant de finir par les vaincre quand les C’s et LA ont vieilli. Comme ils ont fini par être vaincus par les Bulls qui jusque-là se cassaient les dents sur eux. C’est logique, c’est une histoire de dynamique, de cycles de vie des équipes. Mais les faits sont là : ils ont battu trois équipes avec les plus grands joueurs de l’histoire.

Au final, les gens ne savent peut-être pas à quel point ils étaient forts. Même leur défense est sous-estimée, réduite aux coups et aux Jordan Rules :

« Nous étions probablement la meilleure équipe en défense à avoir joué en NBA. Mais ils vous ont montré seulement quelques-uns de nos highlights. Ils ont montré quelques clips de nous faisant des grosses fautes et après ils ont écrit quelques paragraphes à partir de ça. Et ils ont dit ‘Ok, c’était ça, les Pistons’.

Mais si tu reviens en arrière, que tu regardes les Pistons jouer, et que tu parles à tous les coaches pour qui tu as joué, ils essaient tous d’imiter la façon dont on jouait en défense. »

Channing Frye abonde :

« Ils vous parlent d’un aspect de votre jeu, mais ils ne montrent pas tout votre jeu. »

Car les Detroit Pistons n’étaient pas qu’une défense violente. Ils n’étaient même pas « juste » une excellente défense.

« Qui détient encore le record du match avec le plus de points de l’histoire de la NBA ? », interroge Isiah Thomas. « Les Detroit Pistons. Avec 186 points. C’est ce qu’on a scoré contre les Denver Nuggets. 186-184. Le match avec le plus gros score de l’histoire. Combien de match des Detroit Pistons as-tu vu au cours de ta vie ? »

La réponse de Frye résume le problème que rencontrent ces Detroit Pistons :

« Pour être honnête, je n’ai vu que quelques clips de Dennis Rodman. J’ai vu quelques clips de toi, quand tu te blesses à la cheville. C’est vrai, ils ne vous montrent jamais réellement en globalité, même si vous avez été champions. »

Isiah Thomas et les Detroit Pistons ont eu le malheur de se retrouver coincés au milieu de trois des plus fascinantes équipes de l’histoire du basket moderne. Les avoir toutes battues aurait dû leur assurer une bien meilleure place dans l’histoire. Malheureusement, les arcs narratifs, leur attitude aussi, et le côté bankable des trois autres, empêcheront les fans de savoir à quel point ils étaient forts.

C’est triste, mais c’est aussi paradoxalement ce qui contribue à leur légende.

