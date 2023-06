Ismaël Kamagate préfère finalement Milan à Denver

UPDATE : Petite douche froide pour ceux qui espéraient voir Ismaël Kamagate en NBA la saison prochaine, après les propos très élogieux de Michael Malone sur beIN Sports. L'intérieur français du Paris Basket, drafté par les Nuggets en 2022, va finalement s'engager avec l'Olimpia Milan d'après EuroDevotion. Le club italien, qui va disputer l'Euroleague, croit dans les qualités du jeune international français et va lui permettre de découvrir le plus haut niveau sur la scène européenne.

Tout ça n'empêche aucunement d'imaginer Kamagate en NBA à l'avenir, mais il faudra simplement patienter encore un peu.

---

08/06 : Ismaël Kamagate a de bonnes chances de jouer pour l'équipe championne NBA la saison prochaine. Les Nuggets sont à deux victoires du sacre dans les Finales contre Miami et pourraient en finir dans les jours qui viennent. Le jeune pivot français, à nouveau très bon avec le Paris Basket cette saison, devrait intégrer le roster de Denver pour la saison 2023-2024. C'est Michael Malone qui l'a confié à Rémi Reverchon de beIN Sports en marge du game 3 disputé la nuit dernière.

"On espère qu'Ismael Kamagate sera avec nous cet été et la saison prochaine. Il a joué pour nous en Summer League à Las Vegas l'an dernier, j'ai passé pas mal de temps avec lui. On a envoyé un membre de notre staff à Paris pour être auprès de lui tout au long de l'année. Il nous fait un rapport toutes les semaines.

J'adore Ismaël en tant que personne et je trouve qu'il a énormément de potentiel. Il est grand, costaud, athlétique, se déplace vite sur le terrain, fait des contres, prend des rebonds... On croit beaucoup en Ismaël et en son avenir".

On souhaite au jeune international français de découvrir la NBA la saison prochaine, lui qui avait été drafté en 46e position par Denver en 2022. Le natif de Paris compte 3 sélections avec l'équipe de France et fait partie des talents les plus intéressants du pays dans le secteur intérieur.

L'intégralité de l'excellent entretien entre Rémi et Michael Malone est à retrouver ci-dessous.

Alors celle-là, elle rentre immédiatement dans mon top 3 interviews. Moment magnifique avec le coach des Nuggets. #nbaextra pic.twitter.com/oqeG2R3oik — Remi Reverchon (@SoFrenchProd) June 7, 2023

