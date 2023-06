Le résultat de la nuit en NBA

Nuggets @ Heat : 109-94 (2-1)

Jamais deux coéquipiers n'avaient réussi un triple-double avec au moins 30 points au compteur dans le même match. Ni en saison régulière, ni en playoffs. Nikola Jokic (32 points, 21 rebonds 10 passes) et Jamal Murray (34 points, 10 passes, 10 rebonds) y sont parvenus dans le game 3 des Finales NBA sur le parquet du Heat. Les deux compères ont porté les Nuggets sur leurs épaules et confirmé qu'ils formaient actuellement le tandem le plus redoutable qui soit dans la ligue.

La performance conjointe du Serbe et du Canadien - leur meilleure en 7 ans de collaboration - est l'une des composantes du succès de leur équipe. Denver a construit sa victoire sur la durée (5 points d'avance à la pause, 14 à la fin du 3e) en s'appuyant sur une domination nette au rebond (58-33), l'adresse de leurs tauliers et n'est plus qu'à deux victoires du nirvana.

- Christian Braun n'est pas impressionné par l'enjeu et on l'a encore un peu plus vu dans ce game 3. Le rookie des Nuggets est sorti du banc pour semer la panique (15 points en 19 minutes à 7/8) et confirmer la bonne impression laissée depuis son retour dans la rotation. Si Bruce Brown, qui peut prétendre à un salaire nettement supérieur à l'intersaison, s'en va, Denver pourra le faire encore monter en grade.

- La maladresse du Heat près du cercle et à mi-distance a fait très mal : 23/57 à deux points. Jimmy Butler (28 pts) et Bam Adebayo (22 pts, 17 rbds) ont fait de leur mieux mais, une fois n'est pas coutume, le supporting cast n'a pas été bon. En cumulé, Gabe Vincent, Max Strus, Caleb Martin et Kevin Love ont shooté à 9/31. Insuffisant.

- Un peu de lauriers pour Nikola Jokic ? Le Joker est le 7e joueur de l'histoire de la NBA à avoir deux triple-doubles à son actif dans la même série de Finales. Magic Johnson et LeBron James l'ont fait dans trois Finales différentes. Draymond Green Wilt Chamberlain, Larry Bird et Jimmy Butler l'ont sur une série de Finales.

Jokic a signé son 10e triple-double dans ces playoffs, pour poursuivre une campagne qui, si elle va au bout, sera l'une des plus folles jamais réalisées statistiquement par un joueur champion. Le double MVP tient le choc physiquement et a joué 44 minutes, sans être perturbé le moins du monde parce qu'a tenté de lui opposer le Heat.

- Moment fort pour Udonis Haslem, même si le compétiteur qu'il est ne retiendra que la défaite à domicile. Le vétéran de la ligue est devenu le plus vieux joueur de l'histoire de la NBA à apparaître dans des Finales, à 43 ans (il les fêtera vendredi). Il bat le record de Kareem Abdul-Jabbar, qui avait participé à son dernier match des Finales à 42 ans et 58 jours en 1989. "Udo" a joué les 30 dernières secondes du match lorsqu'Erik Spoelstra a vidé son banc.