Israël a raté la marche, mais Deni Avdija a grandi : bonne nouvelle pour les Wizards

Israël a manqué la marche et ne participera pas aux huitièmes de finale de l'Eurobasket 2022. La défaite contre la République tchèque a été fatale aux hommes de Guy Goodes. Malgré tout, ça ne doit pas éclipser le très bon tournoi réalisé par Deni Avdija. Les Washington Wizards ont forcément observé les performances de leur joueur dans cette compétition et ce qu'ils ont vu n'a pas pu leur déplaire.

A la manière de ce qu'a fait Luka Doncic en phase de poules avec la Slovenie - toutes proportions gardées - Avdija a été le meilleur marqueur, passeur et rebondeur de son équipe, avec 14.6 points, 8.2 rebonds et 4.6 passes à 40% au tir. Le n°9 de la Draft 2020 a aussi été le meilleur contreur israélien (1.2 blocks/par match) et a bouclé le tournoi avec la meilleure évaluation de sa sélection (18.2), nettement devant son ami Yam Madar, drafté lui par les Celtics.

Les 16 Real MVP de l'Eurobasket

Particulièrement en début d'Eurobasket, on a pu voir un Deni Avdija plus confiant, tranchant et créatif que lorsqu'il porte le maillot des Wizards. En NBA, l'ailier de 21 ans a souvent brillé par son apport défensif, sans être pertinent avec constance de l'autre côté du terrain. Là, en dehors même de sa bonne performance au scoring, l'ex-joueur du Maccabi Tel Aviv a brillé par son playmaking. C'est justement cette qualité qui avait excité les Wizards à son sujet et que l'on a trop peu vu dans la ligue.

Contre la République tchèque, on a encore vu Avdija délivrer 11 passes décisives (voir ci-dessous), dont certaines ont été vraiment de haut niveau, avec le grain de créativité qui va bien.

Il faudra surveiller la progression de Deni Avdija cette saison en NBA, lui dont le nom a été parfois évoqué pour un trade, mais qui a assurément le talent pour devenir un joueur très solide de la ligue.