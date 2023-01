[ITW] Jaden Ivey : “Sans ma mère, je ne serais pas à Paris pour jouer un match NBA”

Jaden Ivey est l'un des rookies les plus prolifiques cette saison en NBA, avec plus de 15 points, 4 passes et 4 rebonds de moyenne. Le joueur des Detroit Pistons est à Paris pour le NBA Game contre Chicago et on a pu lui poser quelques questions lors de l'entraînement de son équipe à Levallois.

Jaden, comment se passe ce trip à Paris jusqu'ici ?

Jaden Ivey : Je me sens bien, c'est une bénédiction de venir jouer au basket en France. C'est spécial pour nous en tant qu'équipe et pour la franchise d'avoir été choisis. Pour moi, c'est ma première à Paris et ce sont de bons moments à vivre avec un groupe. On a pris du plaisir depuis qu'on est là, Paris est une super ville. On a visité pas mal de choses et on a vu des endroits auxquels aucun de nous n'est habitué.

Comment tu sens Killian, avec lequel tu partages le backcourt depuis plusieurs semaines ?

Jaden Ivey : Killian est heureux et vraiment excité, il va jouer devant sa famille et ses proches. C'est forcément particulier pour lui, mais il est comme nous, il a surtout envie de bien jouer devant tout ce public et de gagner le match. On est aussi là pour ça. Malgré tous les à côté, qui sont très agréables, on reste des joueurs de basket avec un objectif. Sur le terrain, Killian est vraiment bien en ce moment, c'est un excellent joueur et le public français va avoir la chance de pouvoir le voir de près, c'et super.

Sur le plan personnel, comment tu juges tes débuts en NBA ? Il y a toujours une certaine pression qui accompagne les joueurs draftés très haut comme toi...

Jaden Ivey : J'ai joué presque 60 matches universitaires et un peu plus de 40 en NBA à ce jour. C'est toujours un processus pour moi, parce qu'il y a des choses qui diffèrent vraiment entre les deux. Le fait de jouer des matches en back to back, c'est particulier quand tu n'as jamais connu ça. Ce n'est pas simple, mais c'est incroyable d'avoir l'opportunité de jouer autant au basket quand c'est ta passion. Je suis très reconnaissant d'avoir cette chance. J'ai aussi beaucoup de chance de jouer dans une franchise comme les Detroit Pistons. Je sais que je dois encore beaucoup m'améliorer, mais je trouve mon rythme et je continue de m'adapter aux exigences de la NBA.

Ta mère, Niele Ivey, qui est head coach de Notre Dame en NCAA, continue de te conseiller ? Quelle est son importance dans ta carrière ?

Jaden Ivey : J'ai vraiment de la chance d'avoir eu une mère qui soit autant dans le basket, ça m'a évidemment beaucoup aidé à être là où j'en suis aujourd'hui. Je ne serais pas en train de jouer un match NBA à Paris si elle n'avait pas été là. Où que j'aille, j'essaye de représenter ma mère, ce qu'elle a fait pour moi et ce qu'elle fait en tant que coach. Donc c'est l'occasion pour moi de lui faire un gros big up depuis Paris !

Tu fais partie d'une nouvelle génération de joueurs ambitieux. Quel effet ça te fait de voir LeBron James, 38 ans, être toujours là et à ce niveau ?

Jaden Ivey : LeBron est un joueur spécial de par son talent et tout ce qu'il a fait autour et pour la communauté. Quiconque connaît le basket, sait ce que LeBron a apporté au jeu. On est fiers de jouer en même temps que lui. Je parle pour moi, mais je sais que c'est le cas de tous les gars de mon âge qui sont en NBA et l'ont regardé à la télé quand ils étaient petits. Après, il ne faut pas me demander si c'est le GOAT, parce que je ne rentre pas dans ces débats-là (sourire).

