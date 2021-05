J Cole et Puma présentent la Dreamer 2 Off Season

J COLE fait énormément parler de lui en moment : de par ses débuts (un peu douteux) de basketteur professionel en Afrique, mais aussi et surtout grâce à son superbe dernier album dénommé " Off Season ". L'occasion était trop belle pour Puma de présenter une toute nouvelle version de la Dreamer 2, qui continue donc la lignée dont le nom rappellera le track extrait de l'album “2014 Forest Hills Drive.”

Même si elle reste une silhouette midcut, elle est néanmoins un poil plus haute que sa grande soeur, s'orientant vers un terrain hybride, à savoir sur les terrains de basketball mais aussi en dehors avec cette touche très 90s. L'upper en mesh se complète avec des empiècements de cuir et de suede de manière asymétrique.L'apport principal se fait sur la large semelle chunky qui dépasse légèrement sur l'arrière et laisse imaginer un super confort. Niveau coloris c'est du rouge flamboyant et du noir pour se caler sur le dernier disque de l'artiste.

Cette très réussie Dreamer 2 est déjà disponible sur le site officiel de Puma.