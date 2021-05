J. Cole va faire ses débuts chez les pros en Afrique !

On a plusieurs fois vu J. Cole faire des workouts et participer à des pick up games. Clairement, l'artiste de Caroline du Nord est l'un des plus habiles balle en main dans tout le panel du rap US. A 36 ans, Cole a décidé de vivre son rêve de jouer dans une ligue professionnelle. Ce ne sera pas la NBA, ni même la Pro B, comme Shek Wes, mais la Basketball Africa League, affiliée à la NBA et à la FIBA.

Comme l'a confirmé Shams Charania lundi, J. Cole s'est engagé pour une durée de 3 à 6 matches avec l'équipe rwandaise des Patriots B.B.C. et ce dès dimanche pour une rencontre face à une formation du Nigeria. L'auteur de Middle Child va faire d'une pierre deux coups en termes de promotion. Vendredi, il lancera son nouvel album, "Off Season", avant de faire ses débuts chez les professionnels 48 heures plus tard.

Ci-dessous, vous pourrez constater que le garçon n'est pas un peintre, même s'il faudra évidemment le voir en action dans des vraies rencontres, face à des joueurs qui sont a minima semi professionnels. Dans son équipe, Cole retrouvera l'ancien joueur de North Carolina et Limoges, Brandon Costner.

Semaine chargée pour J Cole !

Le rappeur figurera dans l’effectif des @PatriotsBBC pour la Basketball Africa League qui débute dimanche. Deux jours après la sortie de son 6e album, “The Off-Season”...#JCole #theBAL 🎥 @Radiotv10rwanda pic.twitter.com/wRxaLMwoPZ — Babacar Diarra (@BabsDiarra) May 10, 2021

