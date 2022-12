Ja Morant ne craint personne à l’Ouest…

Ja Morant et les Memphis Grizzlies ont l'habitude de réaliser des déclarations audacieuses. Et par le passé, le jeune meneur de jeu a très souvent assumé ses propos. Avec de belles performances individuelles et des résultats collectifs probants.

Grâce à cette confiance XXL, ce jeune groupe continue de progresser. Et très clairement, cette équipe possède désormais de grandes ambitions pour les années à venir. Dès cette saison, Morant veut viser loin.

Sans surprise, il ne fait quasiment aucun complexe.

"Qui je regarde dans la Ligue en me disant que je vais devoir les affronter ? Les Celtics. Personne à l'Ouest ? Non, je suis bien à l'Ouest", a répondu Ja Morant, avec le sourire, pour ESPN, avant de revenir sur un possible duel avec les Golden State Warriors. "Bien évidemment, c'est l'équipe qui nous a expulsé des Playoffs, alors vous savez, nous voulons toujours avoir une revanche. Tout le monde sait ce que Golden State représente pour le basket ces dernières années. Ils sont les champions en titre. Donc, peu importe leur bilan, ils sont toujours l'une des meilleures équipes de cette ligue et peuvent se mettre en route assez rapidement. Je souhaite à tout le monde un prompt rétablissement et, après cela, une saison saine", a-t-il terminé.

Sur cet exercice 2022-2023, celui de la confirmation, les Grizzlies maintiennent un gros rythme. Avec 19 victoires pour 11 défaites, Memphis occupe la tête de la Conférence Ouest avec les Denver Nuggets. Un statut qui ne devrait pas diminuer la confiance de Ja Morant et ses partenaires.

Expulsé, Ja Morant facetime une fan en plein match pour s’expliquer