Ja Morant n'a pas retenu la leçon. A moins qu'il ne s'agisse d'un montage, ce que ne semblent pas croire les Memphis Grizzlies, le meneur All-Star a de nouveau été vu avec une arme à feu dans une vidéo filmée par l'un de ses amis.

La scène est extrêmement rapide et il faut faire pause pour voir ce que tient Morant dans les mains au moment où la caméra se tourne vers lui. D'ailleurs son camarade qui filme comprend très vite qu'il lui faut tourner l'appareil dans une autre direction tant cette nouvelle exhibition risque de coûter cher au joueur des Grizzlies. Quelques heures après ce nouveau bad buzzer largement relayé sur les réseaux, la sentence tombait déjà.

Les Grizzlies ont annoncé la suspension avec effet immédiat et à durée indéterminée de Ja Morant, en attendant de faire la lumière sur ce nouvel incident. On rappelle que Morant avait dû observer une mise à l'écart de 8 matches avant de réintégrer l'équipe et après avoir passé quelques jours dans un centre censé l'aider à gérer son stress autrement qu'en manipulant des armes.

Ce qui avait provoqué la sanction précédemment, c'était aussi le fait que l'arme brandie par le joueur l'avait été en pleine saison et juste avant un match NBA. La ligue sera-t-elle aussi clémente que la dernière fois ? Une récidive aussi rapide et l'impression que Ja Morant s'est payé la tête de beaucoup de monde risquent de pousser Memphis et la NBA à plus de sévérité.

Ja Morant est passé à côté de 39 millions de dollars