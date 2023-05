Ja Morant est passé à côté de 39 millions de dollars

S’il avait été sélectionné dans une All-NBA Team, Ja Morant aurait touché 39 millions de dollars de plus sur son contrat.

Une sélection dans une All-NBA Team est déjà une belle récompense en soi, mais le chèque qui va avec compte au moins autant. Jaylen Brown, par exemple, sera éligible à une extension de contrat de 290 millions de dollars sur cinq ans après avoir reçu cet honneur (contre 165,2 M$/4 ans auparavant). Ja Morant, lui, est passé à côté de 39 millions de dollars du fait de sa non-sélection.

Le meneur des Grizzlies a reçu 44 points de la part des votants, le total le plus élevé pour un extérieur en dehors des six heureux élus. Il est cependant bien loin des 144 unités de De’Aaron Fox, ce dont il aurait eu besoin pour intégrer la troisième équipe et revaloriser son contrat. Car le salaire de Morant, qui a signé une extension rookie en juillet 2022, dépendait de cela.

Un tiers des joueurs sélectionnés dans les All-NBA Teams ne serait pas été éligible en 2024

Lorsqu’il a accepté l’offre de Memphis, Ja Morant savait qu’il toucherait au moins 194 millions de dollars sur cinq ans. Mais avec un titre de MVP, de Défenseur de l’année ou une All-NBA Team cette année, ce montant serait passé à 233 millions de dollars. Une augmentation colossale, dont il ne verra donc pas la couleur.

La saison prochaine, pour le premier salaire de son nouveau deal, il recevra ainsi 33,5 millions, tout en sachant qu’il aurait pu s’agir de 40. Cela ne l’empêchera toutefois pas d’aller chercher une extension XXL au bout de ce contrat, qui arrivera à son terme en 2028.

