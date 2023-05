Jaylen Brown éligible au super max, ça change tout pour Boston

Jaylen Brown comprend comment fonctionne la NBA. Il ne s’exprime pas sur tous les sujets qui le concerne mais il écoute. Et il sait bien que ses Boston Celtics, franchise dont il défend les couleurs depuis son arrivée dans la ligue en 2016, songeaient à l’échanger pour Kevin Durant l’été dernier. Le package proposé n’a pas séduit les Brooklyn Nets et KD est resté à New York avant de finalement être envoyé aux Phoenix Suns. L’affaire est classée. Mais l’est-elle vraiment dans l’esprit du jeune arrière du Massachusetts ?

Interrogé sur son avenir, Brown, n’a pas voulu trop se prononcer au sujet de son engagement avec Boston. Il a préféré botter en touche savamment. Depuis, les rumeurs se sont amplifiées. Les Atlanta Hawks et les Houston Rockets seraient deux équipes prêtes à tout construire autour de lui. Les Portland Trail Blazers, enfin surtout leurs supporters, rêvent d’une éventuelle association avec Damian Lillard.

Les Hawks veulent une troisième star et rêvent de Jaylen Brown

Mais peut-être que ça restera du domaine du fantasme. En effet, en étant nommé dans le deuxième meilleur cinq de la saison, Jaylen Brown est maintenant susceptible de rester aux Celtics quelques années de plus. Pourquoi ? Parce que le voilà éligible au « super max », une extension qui représente 35% du Cap (contre 30% pour les contrats max classiques). Et 5%, sur de tels montants, ça fait la différence. Surtout que Boston peut lui proposer une année supplémentaire.

Le « super max » donne le statut de « designated player » et il est réservé aux joueurs qui ont accompli un certain nombre d’accomplissements avant leur première « vraie » free agency. Brown peut donc obtenir 290 millions sur 5 ans. Un contrat qui ne se refuse pas, en tout cas historiquement : personne n’a encore décliné une telle extension.

Jayson Tatum sera lui aussi éligible à cette prolongation (pour un montant encore supérieur : 308 millions) la saison prochaine. Les Celtics ont de toute façon intérêt à casser le porte-monnaie pour conserver leurs deux All-Stars. Et ils ont l’intention de le faire.