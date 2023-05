Le nombre de matches joués lors d’une saison a toujours été un critère pour les votants. Mais à partir de l’année prochaine, avec le nouveau CBA, ce sera même une condition nécessaire pour les récompenses individuelles. Les athlètes affichant moins de 65 matches à leur compteur ne seront plus éligibles aux trophées. Cette saison, un tiers des All-NBA Teams ne coche pas cette case.

Cinq joueurs, et pas des moindres, ont disputé moins de 65 rencontres en 2022-2023 et ont tout de même été sélectionnées ces équipes :

Giannis Antetokounmpo , All-NBA First Team : 63

, All-NBA First Team : 63 Jimmy Butler , All-NBA Second Team : 64

, All-NBA Second Team : 64 Stephen Curry , All-NBA Second Team : 56

, All-NBA Second Team : 56 Damian Lillard , All-NBA Third Team : 58

, All-NBA Third Team : 58 LeBron James, All-NBA Third Team : 55

Les All-NBA Teams dévoilées, le MVP dans le meilleur cinq

Des All-NBA Teams et des récompenses bien différentes

Il faut donc imaginer, avec le nouveau CBA, que la superstar des Bucks n’aurait pas été retenue dans une All-NBA Team au terme de cette saison dominante. Il n’aurait pas non plus pu prétendre au titre de MVP pour lequel il a terminé troisième des votes. Et si le couperet ne passe pas très bien pour Giannis Antetokounmpo et Jimmy Butler, les trois autres joueurs cités s’écartent un peu plus du total exigé.

Dans un autre registre, Jaren Jackson Jr n’aurait pas pu être nommé défenseur de l’année avec les nouvelles règles. N’ayant joué que 63 matches cette année, il n’aurait pas non plus été sélectionné dans une All-Defensive Team.

Beaucoup de joueurs récompensés, comme Joel Embiid (66), Lauri Markkanen (66) ou Malcolm Brogdon (67), flirtent dangereusement avec la limite. À une petite déconvenue près, ils auraient ainsi pu passer en dessous du nouveau seuil. Il faut donc se préparer, à partir de la saison prochaine, à quelques surprises parmi les nominés avec ces règles.

CQFR : Les Warriors et les Knicks restent en vie, Brunson MVP de la nuit