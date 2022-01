Draymond Green a un prétendant au titre de MVP dans son équipe (Stephen Curry) et certains coaches comme Quin Snyder considèrent que lui-même devrait en être un. Pour autant, ce sont les prétentions d'un adversaire, possiblement un rival, que Green a évoqué dans son podcast "The Draymond Green Show", cette semaine : Ja Morant.

Invité à s'exprimer sur les chances du meneur des Memphis Grizzlies de remporter le trophée de MIP, Draymond Green a expliqué :

Parlons plutôt du MVP. C'est la catégorie dans laquelle j'ai le sentiment qu'il doit être plus mentionné. Depuis le début de la saison, il joue comme un MVP et un titulaire du All-Star Game".

Est-ce qu'il a progressé ? Bien sûr. On voit qu'il passe son temps à travailler. Les gars dans son équipe le suivent, c'est ce que j'aime le plus chez lui. Si je dis qu'il ne sera pas MIP, c'est parce qu'à mes yeux il a déjà passé ce stade-là.

"Est-ce que Ja Morant va être MIP ? Non, il n'y a pas moyen. Miles Bridges devrait être le MIP. Si je dis ça, c'est parce que Ja n'est pas simplement devenu Ja cette année. On savait déjà l'an dernier qu'il était chaud.

Quand Ja Morant recale un gamin avec le maillot des Warriors

Ce qui fait la force de Morant, selon Green, ce n'est pas uniquement le fait qu'il soit surdoué athlétiquement. Son QI basket et sa compréhension du jeu sont au moins aussi importants.

"Je me considère comme l'un des joueurs les plus intelligents en NBA. Avec Ja Morant, c'est comme quand je joue contre LeBron James ou Chris Paul. Chaque possession est une partie d'échecs. Il y a des regards parce qu'il essaye de voir où tu te trouves sur le terrain pour deviner ce que tu vas faire en défense.

Je ne dis pas que Ja est déjà au niveau d'un LeBron ou d'un CP3 sur le plan mental, mais il le potentiel pour y arriver".