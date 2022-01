Quand Ja Morant recale un gamin avec le maillot des Warriors

Ja Morant réclame du respect pour les Memphis Grizzlies. Bouillant, le meneur a été le grand artisan de la victoire de son équipe contre les Golden State Warriors (116-108). Lors de ce 10ème succès consécutif, le jeune talent a fait exploser FedExForum avec un panier décisif dans le money-time.

En feu, le natif de Dalzell l'a célébré derrière le panier avec le public. Moment choisi par un enfant pour lui tendre la main avec l'espoir d'un high five. Sauf que le gamin a subi un contre aussi violent qu'Avery Bradley lundi.

Pourquoi ? Car il portait un maillot des Warriors...

"Il était irrespectueux avec ce maillot. Nous sommes à Memphis. On aurait dit qu'il voulait m'encourager, mais il portait ce maillot. Je m'excuse auprès de lui, mais à ce moment-là, mon frère, enlève ce maillot et ensuite, tu peux célébrer avec moi.

Calmé sur le coup, l'enfant va donc recevoir un joli lot de consolation. De son côté, Ja Morant n'a décidément aucune pitié en ce moment. Que ce soit pour ses adversaires ou des gamins...

Ja puts the finishing touches on the @memgrizz 10TH WIN IN A ROW! 🔥 pic.twitter.com/JaK3WlNn47

— NBA (@NBA) January 12, 2022