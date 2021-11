5 choses que vous ne saviez pas sur Ja Morant

Ja Morant porte les Memphis Grizzlies sur ses épaules et, si la saison est encore longue, le meneur a de légitimes espoirs de devenir All-Star pour la première fois et de qualifier à nouveau son équipe pour les playoffs. Voici quelques anecdotes sur le garçon que vous ne connaissiez peut-être pas.

Il ne s'appelle pas vraiment Ja Morant

Pour percer en NBA et faire du business, avoir un nom qui claque aide généralement. S'appeler Ja Morant, c'est quand même plutôt stylé, il faut le reconnaître. Pourtant, ce n'est pas le vrai nom du joueur des Memphis Grizzlies. "Ja" n'est que le diminutif du middle name de Morant, Jamel. Tee et Jamie, ses parents, ont opté pour un prénom un peu plus compliqué à porter et moins passe-partout.

Le véritable nom du franchise player des Grizzlies sur sa carte d'identité est : Temetrius Jamel Morant. On peut comprendre qu'il ait décidé d'utiliser "Ja", plus fluide et impactant pour les fans. S'il avait décidé de coller au choix de ses parents, peut-être serait-il devenu célèbre en se faisait appeler Timmy Morant ? Moins classe.

Murray State l'a repéré complètement par hasard

Ce qui explique le côté acharné de Ja Morant et cette impression qu'il est en mission en même temps qu'il prend un plaisir fou sur le terrain, c'est parce qu'il n'a jamais été attendu comme un top prospect aux Etats-Unis avant d'arriver à l'université. Aucun des grands médias qui traitent et évaluent le basket de high school et de NCAA ne lui avait donné la fameuse note étoilée. Et s'il a atterrit à Murray State, qui n'est pas une place forte du basket universitaire non plus, c'est presque par accident.

En juillet 2016, James Kane, alors assistant-coach à Murray State, se rend sur un camp pour observer un joueur en particulier présent pour l'occasion. Alors qu'il cherche un casse-croûte dans une salle annexe où va se dérouler la rencontre qui l'intéresse, Kane tombe sur une petite opposition à 3 vs 3. L'énergie et les qualités de Morant lui coupent le souffle et il téléphone peu après au head coach du programme, Matt McMahon. Quelques jours plus tard, Murray State lui offre une bourse, qu'il accepte lors d'un dîner chez McMahon avec ses parents.

Les seules universités qui ont tenté de le détourner de ce chemin : Duquesne, Maryland Eastern Shore, South Carolina State et Wofford. Comme quoi, parfois, certaines pépites passent à travers les mailles des filets des grosses écuries...

Ja Morant a un fantasme : « J'aimerais dunker sur LeBron »

Zion et lui ont été coéquipiers en AAU

Lorsque Zion Williamson sera remis sur pied, il pourra reprendre sa trajectoire et tenter de faire aussi bien que son camarade Ja Morant. Le destin des deux jeunes joueurs est lié depuis longtemps, bien avant même leur Draft en 1e et 2e position en 2019. Les gens ne le savent pas forcément, mais Morant et Williamson ont été coéquipiers pendant une saison lorsqu'ils étaient adolescents.

C'est avec l'équipe AAU des South Carolina Hornets, une équipe formée dans leur état de naissance, que leurs chemins se sont croisés pour la première fois. Le plus fou, c'est qu'aucun des deux n'était la tête d'affiche du programme, encore moins Zion, fréquemment remplaçant car un poil plus jeune.

« J’ai joué avec Ja quand on était encore personne. On était des ‘role players’ », révélait Zion Williamson à un J.J. Redick abasourdi lors d’un podcast réalisé pour The Ringer. « Il y avait ce gars qui joue aujourd’hui à Ole Miss, Devontae Shuler. En Caroline du Sud, c’était lui qui était au-dessus. Je le regardais jouer et je me disais : 'Wow, ce mec fait des coast-to-coast, dégaine en transition comme s'il était Stephen Curry.»

Les deux ex-coéquipiers sont restés en contact. Chacun a continué sa route, toujours en montant en puissance, pour finalement devenir les deux premiers joueurs issus du même état à être pris en 1 et 2 à la Draft depuis Isiah Thomas et Mark Aguirre (Illinois) en 1981.

Peut-être les retrouvera-t-on un jour sous le même maillot en NBA ? L'idée est en tout cas assez terrifiante...

Quand Zion Williamson et Ja Morant semaient la terreur en AAU

Son père a joué avec Ray Allen et voulait être pro

Les chiens ne font pas des chats. Les parents de Ja Morant sont des fans de basket et d'anciens joueurs. Sa mère Jamie était meneuse au lycée et son père Tee était un très bon jeune basketteur aussi. En high school, Tee Morant a évolué en compagnie d'un certain Ray Allen, au lycée Hillecrest de Dazell en Caroline du Sud, la ville de naissance de Ja.

Moins prisé que celui qui n'était pas encore "Jesus", Tee a tout de même joué en NCAA à la fac de Claflin, avant d'envisager une carrière à l'étranger. Le destin a décidé pour lui, lorsque Jamie est tombée enceinte. Tee a mis ses rêves de côté pour se lancer dans une carrière de barbier et rester auprès de sa famille, laquelle s'est agrandie quelques années plus tard avec l'arrivée de la petite Teniya. Cette dernière joue d'ailleurs au lycée, là aussi à Dalzell, point d'ancrage de la famille Morant.

C'est un grand fan et défenseur de la WNBA

Depuis quelques années, les joueurs NBA se montrent de plus en plus aux rencontres de leurs homologues de WNBA. On pense notamment à Bradley Beal, fan inconditionnel des Mystics. Ja Morant n'a pas d'équipe locale à soutenir à Memphis chez les filles, mais ça ne l'empêche pas d'être très attentif à ce qui se passe dans la ligue.

Dès qu'il a l'occasion de se rendre à une rencontre, le meneur des Grizzlies le fait. Lorsqu'il est chez lui ou à l'hôtel en déplacement, il manque rarement les plus affiches et tweete abondamment son admiration pour certaines joueuses. On l'a vu notamment échanger son maillot avec deux de ses joueuses préférées, Diana Taurasi et Skylar Diggins-Smith, coéquipières à Phoenix.

"C'est un honneur pour moi qu'elles aient accepté d'échanger leurs maillots avec moi. Je trouve que les femmes méritent beaucoup plus de respect pour ce qu'elles font dans ce monde et en tant joueuses de basketball", avait expliqué Morant. Taurasi, élue GOAT par les fans pour les 25 ans de la WNBA la saison passée, considère elle que Ja Morant est l'un des joueurs les plus excitants à voir évoluer sur un terrain aujourd'hui et qu'il est celui qui apporte le plus de joie aux gamins qui le regardent".