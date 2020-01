Quand Zion Williamson et Ja Morant n’étaient que des role players

De passage dans le podcast de son coéquipier JJ Redick chez The Ringer, Zion Williamson a évoqué plusieurs sujets, comme son envie de rester à Duke que l'on évoquait mercredi. Au cours de l'entretien, celui que les New Orleans Pelicans attendent avec impatience - il devrait être bientôt en action - a également évoqué sa jeunesse en AAU et sa collaboration avec celui qui est pour le moment favori pour le titre de Rookie of the Year : Ja Morant, le meneur des Memphis Grizzlies.

"J'ai joué avec Ja quand on était encore personne. C'était mon premier été comme freshman au lycée et lui était sophomore. Est-ce que notre équipe était bonne ? Ja et moi on était en quelque sort les role players. (JJ Redick est interloqué : 'Pardon ? Mais qui étaient les stars de l'équipe ? Vous êtes les n°1 et 2 de la Draft !'). Il y avait ce gars qui est aujourd'hui à la fac de Ole Miss, DeVontae Shuler. En Caroline du Sud, c'était vraiment le gars qui était au-dessus. Je le regardais jouer et je me disais : 'Wow, ce mec fait des coast-to-coast, shoote en transition comme s'il était Stephen Curry. J'étais juste un gamin de 14 ans. Personne ne savait qui j'étais. Lui était dans le top 30 des prospects du pays et c'était un scoreur patenté. Parfois avec Ja on se regarde aujourd'hui et on se dit qu'on a déjà fait un sacré chemin. Personne ne nous connaissait".

Depuis, ce n'est plus la même musique. Zion Williamson et Ja Morant ont cartonné en NCAA la saison dernière et ont été draftés aux deux premières positions en juin dernier. Devontae Shuler dispute lui sa troisième saison universitaire avec Ole Miss et tourne à 10.9 points de moyenne, avec peu de buzz autour de lui quant à une sélection à la prochaine Draft.

Zion Williamson dans le podcast de JJ Redick