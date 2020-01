Zion Williamson voulait rester à Duke, Coach K et sa mère l’ont dissuadé

Zion Williamson a confié à son coéquipier JJ Redick qu'il voulait vraiment repousser son arrivée en NBA et rester un an de plus à Duke.

De passage dans le podcast de son coéquipier chez les New Orleans Pelicans JJ Redick chez The Ringer en attendant de retrouver les terrains, Zion Williamson a fait une confession intéressante. Malgré la quasi-certitude qu'il avait d'être pris en n°1 de la Draft 2019, l'intérieur de NOLA voulait vraiment rester une année de plus à la fac et ne quitter Duke qu'au terme de sa saison sophomore.

"Je voulais revenir. Personne ne me croit jamais quand je dis ça. Ils pensent que je dis ça pour la forme. Mais moi, j'avais vraiment envie d'y retourner. J'avais le sentiment que la NBA serait toujours là pour moi l'année d'après. Pour ce qui est de l'argent, je ne joue pas pour ça. Je joue parce que j'aime le basket. J'ai tellement aimé mon expérience à Duke que j'ai voulu rester. Sauf que Coach K n'allait pas me laisser revenir. Il voulait que je fasse ce qui est le mieux pour ma famille. Mes coéquipiers me disaient : 'ce serait énorme que tu restes'. Mais en même temps, ils me disaient que j'abandonnerais trop de choses en restant. Au final, c'est ma mère qui a choisi, en quelque chose. Elle m'a dit qu'elle me soutiendrait quelle que soit ma décision. Alors pour voir, je lui ai dit : 'Je reste à Duke !'. Mon beau-père et elle ont discuté et m'ont dit : 'Tu as travaillé trop dur pour en arriver à ce moment. Tu te sentirais mal si tu laissais passer ça".

Zion Williamson a repris l'entraînement collectif la semaine dernière et devrait, en toute logique, faire ses débuts en NBA avant la fin du mois de janvier. Les Pelicans ne prendront toutefois aucun risque avec leur jeune star. La saison est mal engagée pour eux malgré l'homogénéité de la Conférence Ouest derrière les équipes de tête.

Zion Williamson chez The Ringer