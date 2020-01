Que l'attente est longue pour Zion Williamson. Pour le joueur mais aussi pour les fans qui sont très pressés de voir le premier choix de la draft 2019 en action. La 'hype' a rarement été aussi élevé autour d'un jeune prospect et tout le monde veut voir ce que le phénomène va donner en NBA. Ses débuts se rapprochent. Selon The Athletic, l'intérieur a enfin pu participer à sa première séance d'entrainement complète depuis sa blessure au genou. Il avait été opéré du ménisque avant le coup d'envoi de la saison et les Pelicans avaient d'abord envisagé une absence de six semaines à huit semaines au maximum. Ce délais est déjà passé. Et il n'y a toujours aucune date de retour prévue.

Les insiders locaux rajoutent que les Pelicans songent tout de même à faire jouer Zion Williamson à un moment donné au cours du mois de janvier. Espérons que ça ne tarde pas trop... Surtout que la franchise occupe pour l'instant l'avant-dernière place de la Conférence Ouest avec 11 victoires en 34 matches.

Via RealGM