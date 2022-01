Ce contre de Ja Morant est complètement dingue

Ja Morant n'est pas de ce monde.

Taper un sprint pour bloquer un tir par derrière malgré plusieurs mètres de retard ? Check.

Décoller pour avoir la tête au niveau du cercle ? Check.

Contrer la balle sur la planche ? Check.

Contrer la balle à deux mains ? Check.

Le résultat ? Un bijou.

🤯 JA SNATCHED IT OUT THE AIR WITH TWO HANDS! 🤯 Watch Ja and the @memgrizz on NBA League Pass: https://t.co/oz9UCQxdQa pic.twitter.com/ffoDNEwUX6 — NBA (@NBA) January 10, 2022

Incroyable. De quoi rappeler un contre de Michael Jordan sur Ron Mercer.

Ce n'est pas tout à fait pareil mais l'idée est la même. La version de Ja Morant est plus aérienne et spectaculaire (et encore) mais d'un autre côté, MJ avait quasiment 40 balais et il s'agit du block pour la gagne ! Bref, ce n'est même pas le but de comparer. Juste mettre en avant cette action extraordinaire du meneur des Memphis Grizzlies, vainqueurs des Los Angeles Lakers (127-119) hier soir.

