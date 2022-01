Les résultats de la nuit en NBA

Spurs @ Nets : 119-121, après prolongation

Hawks @ Clippers : 93-106

Wizards @ Magic : 102-100

Pelicans @ Raptors : 101-105

Wolves @ Rockets : 141-123

Nuggets @ Thunder : 99-95

Bulls @ Mavs : 99-113

Cavs @ Warriors ; 82-96

Kings @ Blazers : 88-103

Grizzlies @ Lakers : 127-119

Luka Doncic, Siakam : Les 5 performances marquantes de la nuit en NBA

- Il est revenu ! Klay Thompson a fait son comeback après plus de deux ans d'absence, lors de la victoire des Warriors à domicile contre les Cavs. Titulaire, Thompson a eu droit à un accueil phénoménal de la part du public du Chase Center, une salle dans laquelle il n'avait encore jamais joué.

Non seulement Golden State n'a éprouvé aucun mal à vaincre Cleveland, mais Klay Thompson n'a pas donné l'impression de ne pas avoir participé à un match de basket depuis aussi longtemps. En 20 minutes, l'arrière californien a compilé 17 points, 3 rebonds, 1 passe et 1 interception.

Il lui a certes fallu 18 tirs, mais ce réglage un poil poussif de la mire a été complètement gommé par ce dunk qui a mis la salle, le banc des Warriors et plein de fans derrière leur écran, complètement en transe.

OMG KLAY pic.twitter.com/2iD3h6mgyC — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) January 10, 2022

Ja Morant sort un contre de l'espace, Memphis bat les Lakers

- On se souviendra aussi de cette nuit comme de celle durant laquelle Ja Morant a défié la gravité contre les Lakers. Au cours de la sereine 9e victoire de suite des Grizzlies, portés par un excellent Jaren Jackson Jr (21 pts, 12 rbds et 6 blks), le meneur de Memphis a claqué un contre venu d'une autre planète.

Revenu à toute vitesse pour tenter de stopper Avery Bradley, Morant est allé chercher le ballon à une hauteur folle pour le coller contre la planche et repartir avec. Complètement dingue.

La violence de ce contre de Ja Morant 😱 pic.twitter.com/IFnDDr2tpq — REVERSE (@REVERSEMAGAZINE) January 10, 2022

LeBron James, 35 points et désormais 7e meilleur passeur all-time, a été lâché par son supporting cast. Russell Westbrook (2/12) et les autres ont été totalement impuissants face à l'équipe la plus en forme de NBA en ce moment.

Cam Thomas clutch pour les Nets !

- Avec Kevin Durant et James Harden dans l'équipe, on ne s'attendait pas à ce que le joueur le plus clutch des Nets cette nuit soit le rookie Cam Thomas. Brooklyn a dilapidé une avance de 10 points dans les 4 dernières minutes de son match contre San Antonio, pour finalement être sauvé en prolongation par Thomas sur un panier à 1.4 seconde de la fin.

Tout le monde s'attendait à ce que KD prenne le tir, mais ce dernier a eu la lucidité de servir Cam Thomas.

CAM THOMAS WINS IT IN OVERTIME FOR THE @BrooklynNets! pic.twitter.com/SdaJiY8bz1 — NBA (@NBA) January 9, 2022

KAT dévore les Rockets

- Karl-Anthony Towns et les Wolves n'ont fait qu'une bouchée des Rockets. "KAT" a réussi son match le plus dominant depuis le début de la saison avec 40 points, 9 rebonds et 7 passes en 33 minutes. L'intérieur de Minnesota a été épaulé par D'Angelo Russell (22 pts, 10 pds), mais aussi Jared Vanderbilt, impressionnant avec ses 21 points, 19 rebonds et 2 contres. C'est la quatrième victoire consécutive pour les Wolves.

Karl-Anthony Towns is in his BAG🎒 40 PTS (15-25 FGM) | 9 REB | 7 AST pic.twitter.com/FfMtZ7f3Fb — NBA (@NBA) January 10, 2022

Doncic en TD pour calmer les Bulls

- Contraint de reposer sa cheville au dernier match, Luka Doncic est revenu tout frais pour mettre un terme à la série de victoires (9) des Bulls, tout en prolongeant celle des Mavs (6). Le Slovène a signé son troisième triple-double de la saison avec 22 points, 14 passes et 14 rebonds. Josh Green et Maxi Kleber ont tous les deux réalisé leur meilleure performance offensive de la saison avec 18 points chacun.

Menés de 10 points à la fin du 1er quart-temps, les coéquipiers de Frank Ntilikina (entré en jeu 2 petites minutes) ont renversé la situation pour continuer sur leur belle dynamique.

Mais aussi...

- Amir Coffey continue d'être une bonne pioche pour les Clippers. L'arrière intérimaire a inscrit 21 points lors de la victoire de L.A. face à des Hawks encore décevants dimanche. Timothé Luwawu-Cabarrot est l'une des rares satisfactions avec ses 14 points en sortie de banc.

- Les Wizards ont eu chaud mais ont réussi leur finish contre Orlando. Washington a mis tous ses efforts dans le 4e quart-temps pour ne pas gâcher la belle nuit de Kyle Kuzma, auteur d'un très gros double-double avec 27 points et 22 rebonds. Terrence Ross (31 pts) avait fait très mal en sortie de banc.

- On en parle finalement assez peu, mais les Raptors sont en pleine bourre. Toronto a glané une 6e victoire de suite en dominant New Orleans à domicile. Pascal Siakam, revenu à son meilleur niveau ces derniers temps, a compilé 29 points et 10 rebonds pour épauler l'homme fort du moment dans l'Ontario : Fred VanVleet (32 pts).

- Denver s'est appuyé sur Nikola Jokic (22 pts, 18 rbds, 6 pds), Austin Rivers (22 pts en sortie de banc) et une grosse défense sur Shai Gilgeous-Alexander (8 pts à 2/14) pour s'imposer sur le parquet du Thunder.

- Portland n'a fait qu'une bouchée de Sacramento. Les Kings, qui ont perdu leur 4e match de suite, n'ont pas su contenir Anfernee Simons (31 pts) et perturber Jusuf Nurkic, pas loin du triple-double (14 pts, 16 rbds, 9 pds).