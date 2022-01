Luka Doncic, Siakam : Les 5 performances marquantes de la nuit en NBA

Luka Doncic (Dallas Mavericks)

Dallas revient en force. Attention aux Mavericks. Cette équipe paraît plus dangereuse que ce que son bilan ne l’indique depuis le début de la saison. Et maintenant qu’ils trouvent leur équilibre et leur rythme de croisière, les Texans sont de plus en plus redoutables. Ils sont allés chercher une sixième victoire de suite la nuit dernière. En s’offrant carrément les Bulls, premiers à l’Est (113-99).

Luka Doncic était évidemment à la baguette. Le Slovène, qui avait manqué le dernier match en raison d’une petite douleur à la cheville, a fini avec un triple-double au compteur. 22 points, 14 rebonds et 14 passes. Propre. Cinq de ses coéquipiers ont marqué 10 points ou plus. Dont 18 pour Maxi Kleber et Josh Green.

Les Mavericks ont gagné leurs six derniers matches par un écart moyen supérieur à 15 points. Tout en limitant leurs adversaires à 93 points. Une défense en progression, une attaque retrouvée… ça peut faire mal.

Kyle Kuzma (Washington Wizards)

Un match à 20 rebonds, ça n’arrive pas tous les jours. Même dans cette NBA où les possessions sont nombreuses en raison du rythme soutenue des rencontres. Du coup, le double-double de Kyle Kuzma hier reste un bel accomplissement pour l’ailier des Wizards, auteur de 27 points et 22 rebonds lors de la courte victoire contre le Magic (102-100).

💪 @kylekuzma WENT OFF for a HUGE double-double in the @WashWizards win! 27 PTS | 22 REB pic.twitter.com/JiuBrKKBiH — NBA (@NBA) January 10, 2022

Sa performance était nécessaire pour éviter à sa franchise une troisième défaite de suite. Surtout que chaque succès compte pour Washington, à la lutte pour une place dans le top-8 de la Conférence Est. Kuzma et ses partenaires sont pour l’instant neuvièmes, malgré de nombreux forfaits depuis le début de l’exercice. Le joueur de 27 ans y est pour quelque chose puisqu’il réalise un bel exercice individuel avec 15 points et plus de 8 rebonds de moyenne.

Pascal Siakam (Toronto Raptors)

Parfois chahuté depuis son ascension au statut de joueur All-Star, Pascal Siakam a l’air mieux cette saison. Surtout en ce moment. Ses 29 points, 10 rebonds et 7 passes décisives du soir semble confirmer le regain de forme du bonhomme. D’ailleurs, ses Raptors, vainqueurs des Pelicans, cartonnent. Ils restent sur six victoires de suite. Leur meilleure série cette saison. Avec même un retour à la septième place à l’Est.

Pascal Siakam (@pskills43) & @FredVanVleet combined for 61 PTS and 11 3PM as the @Raptors win their 6th straight! #WeTheNorth Pascal Siakam: 29 PTS, 10 REB, 7 AST

Fred VanVleet: 32 PTS, 4 REB, 8 3PM pic.twitter.com/PjLna3HBVQ — NBA (@NBA) January 10, 2022

Siakam s’inscrit dans cette montée en puissance. Il tourne à 24 points (48% de réussite et 52% à trois-points), plus de 11 rebonds et 6 passes sur les six succès en question.

Anfernee Simons (Portland Trail Blazers)

Damian Lillard est forfait pour les six prochains matches. Au moins. Les Blazers peuvent donc continuer à apprécier le show Anfernee Simons. Présenté comme le futur de la franchise par Lillard himself, le jeune meneur-scoreur de Portland est en confiance et il enchaîne les performances de haut rang. Elles ne se traduisent pas toutes par des victoires mais c’était tout de même le cas contre les Kings hier soir.

That's 7️⃣ 3PM for Anfernee Simons and 31 points! Watch the @trailblazers on NBA League Pass ⤵https://t.co/oz9UCQxdQa pic.twitter.com/iaRsgjS9lT — NBA (@NBA) January 10, 2022

Un succès 103 à 88 avec 31 points du joueur de 22 ans, encore une fois en réussite derrière la ligne à trois-points (7 sur 11). En 7 titularisations, il compile 20 points, 50% aux tirs, 44% à trois-points et 5 passes décisives. Encourageant pour l’avenir.

Amir Coffey (Los Angeles Clippers)

Dans leur malheur, les Clippers se sont trouvé un nouveau contributeur. Amir Coffey profite des forfaits en pagaille à Los Angeles pour se faire sa place dans la rotation. Il a passé plus de 20 minutes sur le terrain lors des 10 derniers matches pour un rendement très intéressant : 10,7 points, 50% aux tirs, 42% à trois-points et 4,7 rebonds.

Le jeune joueur a même inscrit 21 points la nuit dernière pour sortir Los Angeles d’une mauvaise passe. Vainqueur d’Atlanta, l’équipe californienne a mis fin à une série de 3 défaites consécutives.