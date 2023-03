Ja Morant en fait des caisses autour de son attitude de bad boy qui ne craint personne en NBA et qui refuse de se laisser marcher sur le pied. Il joue sur cette image en assurant que ses Memphis Grizzlies ne sont pas assez respectés ou qu’ils sont même l’équipe la plus détestée de la ligue. Sur le terrain, pourquoi pas, cette personnalité marquée peut même lui donner un charme. En revanche, quand ça prend d’autres proportions dans la vie civile, ça devient grave.

Alors que l’un de ses proches a déjà été soupçonné de pointer une arme sur l’ensemble de l’équipe des Indiana Pacers à la suite d’une embrouille sur un parking, le jeune meneur All-Star se retrouve dans une affaire beaucoup plus sombre. Selon les révélations du Washington Post, il serait accusé d’avoir tabassé un jeune homme de 17 ans sur un playground l’été dernier. Morant et ses amis l’auraient frappé à une dizaine de reprises. Le joueur des Grizzlies serait ensuite rentré chez lui pour revenir avec une arme à la ceinture.

La NBA enquête sur l’entourage de Ja Morant après une embrouille avec les Pacers

Des enquêtes en cours sur Ja Morant

Interrogé par la police, il a avoué avoir mis le premier coup, en se justifiant par le fait que l’adolescent lui aurait envoyé la balle en pleine tête. Ce dernier, dont la mère a porté plainte, a rétorqué en assurant qu’il avait seulement balancé la gonfle aussi fort que Ja Morant l’avait fait juste avant. La balle aurait alors glissé de ses mains et heurté son menton. En colère, il aurait demandé à ses amis s’il devait frapper le jeune homme. Ces derniers ont répondu oui et Morant l’a soudainement frappé au visage, suivi d’un autre coup de poing par derrière d’un proche du All-Star. Le proche en question serait Davonte Pack, récemment banni des salles NBA pour son implication lors de l’embrouille avec les Pacers.

La police poursuivrait toujours son enquête à l’heure actuelle mais plusieurs témoins de la scène auraient refusé de parler avec les détectives.

Quelques jours plus tôt, lui et son groupe d’amis s’étaient déjà manifestés en poussant au visage le directeur de la sécurité d’un centre commercial après que la mère du joueur se soit disputée au sein d’un magasin. Morant et ses proches ont refusé de quitter le parking avant de s’en prendre physiquement à l’agent de sécurité. En partant, le meneur aurait déclaré « je vais trouver à quelle heure il finit le boulot », poussant ainsi l’homme à appeler la police parce qu’il se sentait menacé.

Aucune de ces affaires n’ont donné suite pour l’instant. Après tout, Ja Morant est présumé innocent jusqu’à preuve du contraire. Et heureusement. Mais ça commence à faire vraiment beaucoup de casseroles troublantes pour le joueur et son entourage.