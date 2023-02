La NBA enquête sur l’entourage de Ja Morant après une embrouille avec les Pacers

Les Memphis Grizzlies aiment la castagne et ils ne s’en cachent pas. L’équipe s’est construite une identité autour de cette attitude de bagarreur et ses joueurs aiment rappeler qu’ils ne reculent devant personne. Du moment que ça reste dans les limites du terrain et que Dillon Brooks évite de castrer ses adversaires ou de les envoyer à l’hôpital, ça peut se tolérer. C’est même plus amusant par moment de voir une escouade à la personnalité fortement marquée. Mais l’histoire qui implique Ja Morant, enfin surtout certains de ses proches, et les Indiana Pacers est potentiellement beaucoup plus grave.

Ja Morant attaqué en justice après une embrouille avec un adolescent

Selon les informations rapportées par The Athletic, la NBA mènerait actuellement une enquête sur un incident qui a eu lieu après la rencontre entre les Grizzlies et les Pacers à Memphis. Un match marqué par des petites brouilles entre Morant et Andrew Nembhard mais aussi entre le jeune meneur d’Indiana et le père de celui de Memphis. Un match au cours duquel Davonte Pack, un ami de Morant, a été expulsé par le service de sécurité après s’être rendu sur le terrain lors d’une altercation avec les Pacers.

Ja Morant and Andrew Nembhard got into it and eventually James Johnson got involved. Looks like Ja Morant’s friend Davonte Pack was escorted off the floor. pic.twitter.com/etvu1yIXHZ — Damichael Cole (@DamichaelC) January 30, 2023

Ça aurait pu en rester là. Mais le pire est à venir. Alors qu’ils s’apprêtaient à monter dans le bus, les joueurs et le staff des Pacers ont été pris à partie par quatre ou cinq hommes, dont Pack. De quoi donner lieu à des échanges tendus entre les proches de Ja Morant et les membres de la franchise d’Indianapolis. Tendus mais uniquement verbaux puisque la sécurité s’est interposée. La scène a tout de même duré 15 à 20 minutes, jusqu’à l’arrivée de Morant. Certains de ses amis auraient balancé des menaces comme « vous allez goûter à ça », ou « vous allez voir comment on règle ça chez nous » selon les sources de The Athletic.

Morant est entré dans une voiture avec Pack. Cette même voiture est alors passé du bus en roulant tout doucement. Un laser rouge a alors été pointé envers plusieurs joueurs et membres des Pacers au moment où la voiture passait. Selon un agent de sécurité, il s’agissait « à 100% d’une arme à feu. »

« Nous nous sommes sentis en grand danger », confiait un des membres des Pacers présents.

Les sources interrogées par le média US ont préféré conserver l’anonymat par peur des représailles et elles n’ont pas porté plainte pour les mêmes raisons. La NBA n’a pas établi pour l’instant la présence d’un pistolet sur la scène mais un membre de l’entourage de Ja Morant, a priori Davonte Pack, a été banni des salles de la ligue.